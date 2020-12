Lo stress annulla tutti i benefici della dieta: Ecco i motivi

Vuoi perdere peso? Smettila di stressarti e impara a rilassarti. Pare che l’ansia annulli tutti i benefici del vivere sano. Secondo uno studio condotto dall’Università dell’Ohio, sono stati offerti alle donne due pasti: uno ricco di saturi e l’altro cucinato con grassi naturali.

Dallo studio condotto dall’università è emerso che le donne che sono libere dallo stress avevano minori livelli di infiammazione mangiando cibi sani, mentre le donne stressate avevano maggiori livelli di infiammazione, a prescindere da ciò che mangiano. Lo studio ha messo in luce un nuovo punto di vista su come la salute mentale condizioni quella fisica.

La certezza dei ricercatori

Se vuoi perdere alcuni chili, i ricercatori dell’università americana hanno affermato che si hanno maggiori chances di perdere peso se si riducono i livelli di stress e si dorme almeno dalle sei alle otto ore per notte. Quasi 500 persone hanno preso parte allo studio riguardante anche le nuove cure contro l’obesità, una patologia che coinvolge sempre più persone.

Il ricercatore, il Dr. Charles Elder dice: “Alcune persone potrebbero avere bisogno di ridurre i loro programmi e andare a letto presto. Altri potrebbero scoprire che l’esercizio riduce lo stress e li aiuta a dormire. Per qualcuno, le tecniche relative al benessere psicofisico come la meditazione possono aiutare per la perdita di peso.

Il cibo che ci stressa

Durante i periodi di stress, un pasto sano di pollo al vapore a base di olio di girasole è dannoso per il tuo cuore quanto le ali di pollo fritte, in base a quanto raccontano i ricercatori della University Wexner Medical Center dell’Ohio. I risultati, pubblicati sulla rivista Molecular Psychiatry, gettano nuova luce su come la nostra salute mentale colpisca il nostro benessere fisico. Questo ci mostra come il cibo che mangiamo interagisca sui nostri livelli di stress. I ricercatori ammettono che mangiare quello che si vuole quando si è stressati è dannoso e rischioso per la salute perché ci porta a ingrassare di più.