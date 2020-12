Lotteria degli scontrini, da oggi si può richiedere il codice: come funziona

Per ottenerlo serve collegarsi al sito dedicato e digitare il proprio codice fiscale. Dall’1 gennaio 2021, per partecipare alla lotteria basta acquistare beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro, mostrare il ‘codice lotteria’ all’esercente e chiederne l’abbinamento ai dati dell’acquisto. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Al via le procedure per la lotteria degli scontrini (che partirà dall’1 gennaio 2021): da oggi, primo dicembre, collegandosi al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it si può digitare il proprio codice fiscale e incominciare a ottenere il ‘codice lotteria’. Si tratta di un codice a barre abbinato al codice fiscale che chiunque potrà stampare o salvare sul proprio smartphone. Poi andrà esibito in negozio ogni volta che si farà un acquisto: per ogni euro speso verrà generato un biglietto virtuale da spendere nelle varie estrazioni settimanali e mensili, riservate – lo prevede la legge di Bilancio – esclusivamente a chi paga con moneta elettronica. Cosa che però non è ancora stata recepita nella documentazione sul portale delle Dogane.

Le procedure da seguire è semplice: a partire dall’1 dicembre, nella sezione “Partecipa ora” del portale andrà digitato il proprio codice fiscale. Una volta ottenuto il codice lotteria, si potrà stamparlo o salvarlo sul proprio smartphone. Un passaggio necessario per garantire l’anonimato dei consumatori: i negozianti non vedranno infatti il codice fiscale dei clienti al momento dell’emissione degli scontrini, ma solo il codice a barre dedicato alla lotteria. In caso di smarrimento, basta accedere

nuovamente al Portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare un nuovo codice lotteria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile. Non occorrerà dunque conservare gli scontrini.

La partecipazione alla lotteria è ovviamente gratuita, basta appunto munirsi dell’apposito codice. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l’estrazione annuale. Per le estrazioni ordinarie sono previsti 15 premi settimanali da 25mila euro per l’acquirente e 5mila per l’esercente, 10 premi mensili da 100mila euro per chi compra e 20mila per chi vende, un premio annuale da 5 milioni per chi compra e 1 milione per chi vende.

I vincitori sono informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i contatti sono stati forniti nell’area riservata del Portale Lotteria. Chi vince riceve anche una comunicazione formale tramite una Pec (Posta elettronica certificata) indicata sul Portale o una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia. I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.