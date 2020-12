Maltempo, Italia in ginocchio: crolli e allagamenti

Da 48 ore i vigili del fuoco sono impegnati nel Centro-Nord in interventi di soccorso dovuti al maltempo che sta colpendo Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana. Anche il Sud risulta colpito da pioggia e forte vento che hanno provocato danni e disagi in Sicilia, da est a ovest.

Maltempo, in Emilia Romagna è allarme rosso

L’Emilia Romagna è una delle regioni più colpite in queste ore dal maltempo: un frame dell’allagamento dell’impianto della turbina idroelettrica a Imola. La rottura dell’argine del fiume Panaro sta causando le evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel Modenese.

Alto Adige, zone isolate e strade chiuse

Sospesa la circolazione dei treni sulla linea della val Pusteria tra Valdaora e Lienz in Austria e la linea della val Venosta tra Merano e Malles. Sospesa anche la circolazione su diverse strade. Numerose località in Alto Adige attualmente risultano isolate a causa della chiusura di strade. Non sono raggiungibili il Brennero, la val Ridanna e Racines, Luson e Funes. Sono bloccate la val Sarentino a Ponticino, Maso Corto in val Senales, la val Martello da Ganda, come anche Solda, Trafoi, Riva di Tures, Acereto, Casere e Predoi. Altre valli laterali non sono raggiungibili.

Belluno flagellato dalla neve, crolla un ponte ma vigili del fuoco in salvo

Rocca Pietore ‘sepolta’ dalla neve. Sempre a causa del maltempo e sempre in provincia di Belluno, a Gosaldo, sabato sera è crollato un piccolo ponte su un torrente. Il crollo, come riportato da ‘Ansa’, ha fatto precipitare nel greto un mezzo dei Vigili del Fuoco, vuoto perché i tre occupanti si erano già messi al sicuro. Stavano portando aiuti agli abitanti della frazione di Rent, quando si sono accorti che il terreno stava cedendo sotto la camionetta e sono scesi mettendosi così in salvo, prima che il mezzo precipitasse.

Maltempo a Viareggio, alberi sradicati

Il maltempo nelle scorse ore si è abbattuto anche sulla Versilia come dimostra ‘plasticamente’ questo pino caduto su una barca a Viareggio lungo il canale. Inoltre i Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti in via Sercambi, zona Cure, per un dissesto statico di un capannone in dismissione confinante con un condominio dove per precauzione sono state fatte evacuare otto famiglie. Il capannone è già in fase di demolizione, spiegano i vigili del fuoco, ed ha subito il dissesto di una porzione di muro confinante con un cortile condominiale.

Veneto, allagamenti nel trevigiano

In Veneto si sono verificati allagamenti e disagi: qui un’immagine della situazione difficile di Cordignano, comune di Treviso.