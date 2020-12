Maltempo: piogge, venti di burrasca e neve su gran parte d’Italia

Una nuova ondata di maltempo ha raggiunto nelle scorse ore l’Italia portando piogge e temporali su gran parte dell’Italia, nevicate sul nord ovest e sui settori alpini. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di martedì 8 dicembre un’allerta meteo rossa nella Provincia Autonoma di Bolzano, su gran parte del Veneto, nel Lazio meridionale e sull’Abruzzo occidentale. Vento spazza via cabine a Ostia, a Roma segnalato crollo di alberi: preoccupa il livello del Tevere. 3.000 gli interventi e 445 le persone soccorse dai vigili del fuoco dall’inizio dell’emergenza.

Allerta rossa nel Lazio, preoccupa livello Tevere

Il bollettino della Protezione Civile segnala elevata criticità per rischio idraulico sui bacini costieri del Sud e bacino del Liri, in Lazio. Critica la situazione a Roma, dove piove oramai da quattro giorni e le previsioni indicano che il maltempo proseguirà. Nella capitale è stato convocato il Coc, il Centro operativo comunale, per monitorare la situazione. Preoccupa il livello del Tevere: ieri la Protezione Civile ha disposto la chiusura delle banchine per l’innalzamento del fiume. Oggi la sala operativa conferma che “la situazione in miglioramento”, ma continua a tenere sotto osservazione il fiume. La pioggia sta provocando disagi anche per la circolazione, con numerose strade chiuse causa caduta alberi sulla carreggiata.

Vento spazza via cabine a Ostia, a Roma crollo alberi

Sono 35 gli interventi legati al maltempo effettuati nella notte dai vigili del fuoco tra Roma e provincia. Due quelli principali. I pompieri sono intervenuti alle 4.30 allo stabilimento “Vecchia Pineta” su lungomare Lutazio Catulo, a Ostia. Secondo quanto si apprende, per il forte vento le cabine si sono staccate da terra e sono finite sulla strada. Nessuno è rimasto ferito, ma la carreggiata è stata bloccata. Su via Appia Nuova, nel quartiere Appio, invece, un grande albero è caduto sulla strada. Colpite diverse auto in sosta. Anche in questo caso nessun ferito. Sul posto vigili del fuoco con una gru. Altri alberi, di dimensioni inferiori, sono caduti a causa del vento e della pioggia in altre zone della Capitale. Ieri, invece, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, 1A, Nucleo Sommozzatori, Fluviale, Carro Luci e Funzionario di Servizio, sono state a lungo impegnate su Lungotevere Arnaldo da Brescia per l’ancoraggio e la messa in sicurezza di un’imbarcazione del dopo lavoro ferroviario e due imbarcazioni più piccole. Le copiose piogge degli ultimi giorni hanno causato la rottura degli ormeggi e per evitare lo scivolamento verso valle è necessario che queste imbarcazioni vengono assicurate a dei punti fissi valutati sul posto di volta in volta.

Allerte arancioni e gialle su gran parte della Penisola

Valutata allerta arancione nella Provincia Autonoma di Trento, sui settori occidentali e centrali del Veneto, sull’area settentrionale del Friuli Venezia Giulia, sulla pianura centrale dell’Emilia-Romagna, sulle aree centrali dell’Umbria, sul Lazio centrale, sul settore costiero della Campania, su gran parte del Molise, sui settori occidentali della Basilicata. Valutata, inoltre, allerta gialla in Toscana, Calabria, Puglia, Sicilia, sui settori sud-occidentali delle Marche, su gran parte della Sardegna e sui restanti territori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Basilicata.