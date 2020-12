Massimo Cannoletta de ‘L’Eredità’ fa scoppiare la polemica

Il leccese Massimo Cannoletta è in queste ora al centro delle polemiche. Campione in carica a ‘L’Eredità’ da inizio novembre, il concorrente ha messo a segno una serie di record per la stagione in corso oltre ad aver guadagnato un bottino superiore a 200mila euro.

Il conduttore Flavio Insinna non ha mai nascosto la simpatia e anche l’ammirazione per il vincitore, con cui è stato anche ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi… A ruota libera’. Una popolarità, dunque, che ha superato anche i confini del game show di Rai1 e ha conquistato il pubblico, social compresi.

Eppure, dopo settimane di elogi, Massimo sta facendo storcere il naso a molti utenti della rete che non hanno gradito la scelta nella puntata de ‘L’Eredità’ andata in onda martedì 2 dicembre. Che cosa è successo di tanto grave? Dopo ventisette puntate da campione in carica, considerato concorrente imbattibile, Cannoletta ha deciso di sbagliare la risposta a una domanda.

Deciso, sì, perché il concorrente conosceva la risposta ma ha pensato di agevolare la sua avversaria Francesca. Nel gioco che dà accesso alla ghigliottina finale, infatti, il colto e simpatico divulgatore ha volutamente dato l’opzione sbagliata. “La so ma la sbaglio”, ha dichiarato passando il turno alla sfidante, “Francesca merita di passare”.

E così è stato, la ragazza non si è lasciata sfuggire l’occasione di giocarsi il montepremi accumulato. Un gesto di gran cuore, verrebbe da pensare, ma non tutti sono d’accordo. E le polemiche in rete si sprecano, soprattutto da parte di chi contesta la sua presunta e sbandierata signorilità. Chissà a questo punto cosa succederà nelle prossime serate, visto che i concorrenti del triello si assicurano il passaggio di puntata. Niente paura, dunque, il buon Massimo Cannoletta non ha intenzione di mollare tanto presto ‘L’Eredità’.