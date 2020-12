Meteo, in arrivo maltempo e neve in pianura: è allerta

ARRIVA L’INVERNO SULL’ITALIA, MERCOLEDI’ VORTICE FREDDO, MALTEMPO, NEVE A TRATTI IN PIANURA AL NORD.

“Ci attende una settimana decisamente movimentata sul fronte meteorologico, con l’inverno che entrerà prepotentemente sulla scena italiana” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “mercoledì si entrerà nel vivo del maltempo con la formazione di un vortice freddo tra Ligure e Tirreno, in successivo spostamento verso l’Adriatico. Ci attendiamo piogge e rovesci diffusi al Centronord, in successiva estensione al Sud entro giovedì con rischio nubifragi e forti temporali sul versante tirrenico.

Farà freddo, tanto che la neve cadrà a quote basse al Nord, a tratti anche in pianura specie su basso Piemonte, Emilia, mista a pioggia tra Lombardia, Veneto e alto Friuli. Neve dunque possibile in città come Asti, Alessandria, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, oltre ovviamente Cuneo. In particolare tra parmense e reggiano si potranno accumulare anche diversi centimetri in pianura, fino a 20-30cm sull’Appennino emiliano. Fiocchi misti a pioggia non esclusi anche a Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Mantova, Bologna, Udine.

“Saranno inoltre possibili forti temporali e locali nubifragi sul versante tirrenico, giovedì in generale al Sud” – avverte l’esperto di 3bmeteo.com – “il tutto accompagnato da un nuovo rinforzo dei venti che spireranno anche forti attorno al centro di bassa pressione, con possibili mareggiate e locali disagi”“