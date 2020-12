Morso da uno squalo, surfista muore per le ferite

Il mondo del surf è rimasto scioccato nell’apprendere che la vittima di un attacco di squalo a Maui è morta. L’attacco è avvenuto prima dell’inizio della competizione mercoledì (martedì, ora delle Hawaii) e, di conseguenza, le star australiane Tyler Wright e Sally Fitzgibbons hanno rinviato la loro semifinale al Roxy Pro poiché la gara era stata annullata per la giornata.

La World Surf League (WSL) ha confermato giovedì la tragica notizia della morte della vittima dell’attacco dello squalo. “Il WSL ha appreso che la vittima dell’attacco di squalo di martedì a Honolua Bay è tragicamente scomparsa”, ha detto l’ente di governo del surf. “I nostri pensieri e il nostro cuore sono con la famiglia e gli amici della vittima, nonché con l’intera comunità di surfisti di Maui”.Secondo i media locali, la vittima è un uomo di 56 anni che è stato aggredito nella baia di Honolua dopo aver remato per un surf mattutino. Secondo quanto riferito, una grossa fetta della sua tavola è stata strappata via durante l’attacco.

Il Maui Pro è stato sospeso e non si svolgerà più a Honolua Bay, il WSL ha rivelato che sta cercando luoghi alternativi per completare l’evento dopo essersi consultati con i surfisti e le autorità locali. Prima della tragedia dell’attacco di squalo, Wright si era guadagnata la strada nella semifinale del Roxy Pro dopo aver segnato un 10 perfetto nel primo quarto di finale contro i compagni australiani e il sette volte campione del mondo Steph Gilmore. Dopo due anni di assenza per malattia, Wright, 26 anni, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è tornata a fare surf solo l’anno scorso e sta già dimostrando l’abilità che le ha fatto vincere i suoi due titoli mondiali. Wright è anche andato a fare surf indossando una maglia appositamente progettata che includeva una bandiera del Pride e una bandiera australiana cucite sul giubbotto. Prima dell’evento Wright, che l’anno scorso si è dichiarato bisessuale, ha pubblicato un sentito post su Instagram in cui dichiarava le sue ragioni per aver rilasciato la dichiarazione di bandiera. “Oggi per me sembra un altro passo nella mia realizzazione del mio vero e autentico sé”, ha scritto. “In quanto orgogliosa donna bisessuale della comunità LGBTQ + e australiana, sono lieta di poter rappresentare entrambi quest’anno sulla mia maglia da competizione”.