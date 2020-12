Non congelare mai questo alimento, potrebbe scoppiare

Le uova sono da sempre al centro di credenze popolare più o meno fondate e la loro delicatezza le pone al centro di numerose questioni pratiche: ad esempio secondo voi si possono cuocere nel microonde?

Oppure si possono congelare? Sicuramente se mettessimo nel freezer le uova crude e intere, il rischio che possano scoppiare da un momento all’altro nel congelatore è piuttosto elevato, ma ciò non significa che non si possa fare. Esiste un trucchetto che forse in pochi conoscono per cui le uova possono essere congelate senza alcun danno per la salute o il frigo!

Basta rompere le uova, metterle in un piatto e strapazzarle un po’ con la forchetta; poi, perché non si formino grumi all’interno dei tuorli, basta aggiungere un pizzico di sale o di zucchero – a seconda della preparazione futura che si intende fare – e riporre il tutto in un contenitore per alimenti, senza riempirlo fino al bordo.

Infine è buona norma apporre una etichetta con la data di congelamento: sappiate che le uova in questo stato possono essere conservate per 6-8 mesi.

A proposito di trucchetti per mantenere al meglio il cibo, per l’insalata aggiungete un foglio di carta assorbente all’interno del contenitore che la conserverà prima di riporla in frigo.