Patate viola, le migliori per sgonfiarsi

Le patate viola, un tubero dalle origini antichissime appartenente alla famiglia delle Solanacee, sempre più protagonista delle nostre ricette. Colore viola sgargiante e sapore deciso, queste patate provengono originariamente dalle Ande peruviane ma ormai ce ne sono coltivazioni anche in Europa, soprattutto in Italia e Francia. Ricche di antiossidanti, le patate viola sono sono molto più versatili di quanto immaginiamo. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questo tubero: proprietà, benefici e come utilizzarle al meglio in cucina.

Proprietà

Le patate viola sono ricche di sali minerali, proteine, potassio, fibre e carboidrati (circa 30 grammi ogni 100 di prodotto). In particolare:

contengono un elevato livello di antociani , sostanze dal grande potere antiossidante che gli hanno fatto guadagnare il nome di “patate salva salute”;

, sostanze dal grande che gli hanno fatto guadagnare il nome di “patate salva salute”; contengono amido e sono naturalmente prive di glutine e di colesterolo ;

e sono naturalmente ; le patate viola contengono soprattutto vitamina C e una buona quantità di vitamine del gruppo B;

Il loro potere saziante compensa un apporto calorico ridotto (100 grammi di patate viola contengono circa 130 kcal) e per questo motivo, a differenza delle più comuni patate a pasta bianca, le patate viola vengono utilizzate anche nelle diete ipocaloriche o dimagranti.

Benefici

La caratteristica principale delle patate viola, oltre al colore inconfondibile e il gusto dolciastro che ricorda quello delle castagne, è la presenza di antociani e anticianine, sostanze presenti in tutte le verdure di colore blue e viola, con un elevato effetto antiossidante. Proprio la presenza di queste sostanze ha reso nel tempo le patate viola un alleato prezioso per chi segue una dieta sana e bilanciata senza per questo rinunciare al gusto: l’azione antiossidante infatti aiuta a prevenire malattie cardiovascolari e protegge il nostro organismo dall’invecchiamento precoce, aiutandolo a restare giovane.

Viola e americana: le patate migliori per sgonfiarsi

Tra le varietà migliori per chi vuole smaltire i chili di troppo compare la batata, o patata dolce o patata americana, che ha un indice glicemico rispetto alle altre qualità e contiene più fibre, un binomio perfetto per chi vuole dimagrire, perché non alzano la glicemia e non pesano sul girovita. Le patate viola, invece, è ricca di antocianine, pigmenti utili nella prevenzione del cancro e dell’invecchiamento e per prevenire i problemi a carico del microcircolo. Sono quindi un toccasana per la cellulite e per tutte le problematiche del microcircolo. Vanno cotte al vapore o al forno, il loro sapore è simile a quello della castagna.