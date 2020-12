Stevia: il dolcificante a zero calorie, il naturale “sostituto” dello zucchero

Si estrae dalle foglie della Stevia rebaudiana, piccolapianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae, ha zero calorie e un potere dolcificante 200 volte superiore rispetto al comune zucchero: parliamo della stevia. Originaria dell’America del Sud, questa pianta cresce tra le montagne del Brasile e del Paraguay: il primo a scoprirne la capacità dolcificante e le tante proprietà benefiche fu il popolo guaranì che utilizzava questa erba dolce, chiamata Ka’a he’é,per stemperare il retrogusto amaro di bevande calde, come il tè mate, e anche come potente antinfiammatorio e antiossidante naturale.

Molto più dolce del classico saccarosio, la stevia viene utilizzata oggi come dolcificante ipocalorico: ne basta una piccolissima quantità per edulcorare bevande, infusi e impasti dolci con cui è possibile confezionare torte, plumcake e dessert al cucchiaio. I principi attivi della stevia sono lo stevioside e il rebaudioside A, particolarmente concentrati nelle foglie della pianta. Quando queste raggiungono il momento di massima dolcezza, vengono raccolte ed essiccate; le foglie vengono poi immerse in acqua per liberare la sostanza dolce contenuta in esse e l’estratto ottenuto viene poi filtrato, purificato, disidratato e cristallizzato.

Principi attivi

Le foglie di Stevia contengono lo steviolo, un complesso di glicosidi diterpenici ovvero sostanze che contengono nella loro struttura chimica tre molecole di glucosio. I glicosidi sono lo stevioside, il rebaudioside A, il rebaudioside C, la dulcoside A. Lo stevioside, che rappresenta dal 3-10% del peso secco delle foglie e il rebaudioside A (1-3%) hanno un potere dolcificante rispettivamente di 110-270 e 180-400 volte superiore rispetto al saccarosio, lo zucchero comune. Inoltre la Stevia contiene flavonoidi ed è ricca di vitamina A, la vitamina Ce beta-carotene. Presenti anche diversi minerali, come: ferro, fosforo, magnesio, manganese, potassio e sodio.

Contrariamente allo zucchero, i suoi principi attivi non hanno alcun potere nutrizionale, sono relativamente stabili nel tempo, non fermentano, sono solubili in acqua e conservano inalterate le caratteristiche organolettiche anche se sottoposti a cotture ad alte temperature: per questa ragione la stevia può essere tranquillamente aggiunta negli impasti dei prodotti da forno o utilizzata per addolcire tè, tisane e caffè bollenti (a differenza di altri dolcificanti di sintesi, come l’aspartame, che subiscono invece una degradazione). È, inoltre, adatta a chi segue una dieta ipocalorica, o è semplicemente attento alla linea, e a chi soffre di diabete o deve tenere sotto controllo e stabili i livelli di glicemia nel sangue.

Considerato l’enorme potere dolcificante della stevia (basti pensare che un cucchiaino da caffè di questo prodotto dolcifica come 800 grammi di zucchero), sembrerebbe quasi impossibile riuscire a superare la soglia consentita. Utilizzata in cucina, poi, per dolcificare bevande, prodotti da forno e preparazioni varie, va utilizzata con molta parsimonia: il suo retrogusto dolciastro piuttosto caratteristico, che ricorda vagamente la liquirizia e l’anice, potrebbe compromettere il sapore e dunque il risultato finale della preparazione.

Proprietà della stevia

Grazie allo stevioside, la Stevia vanta un’azione antinfiammatoria, antibatterica, antisettica e antiossidante e il suo impiego si rivela di grande aiuto contro:

iperglicemia e diabete , in quanto non stimola l’isulina

, in quanto non stimola l’isulina Sovrappeso , infatti il suo impatto calorico è zero. Un semplice consiglio antifame è masticare una fogliolina di stevia o qualche goccia di estratto liquido 20 minuti prima dei pasti. Ne deriva una sensazione dolce dal retrogusto di liquirizia che soddisfa il palato

, infatti il suo impatto calorico è zero. Un semplice consiglio antifame è masticare una fogliolina di stevia o qualche goccia di estratto liquido 20 minuti prima dei pasti. Ne deriva una sensazione dolce dal retrogusto di liquirizia che soddisfa il palato Dispepsia , l’infuso di foglie di stevia dopo ogni pasto stimola la digestione ed allevia eventuali bruciori di stomaco.

, l’infuso di foglie di stevia dopo ogni pasto stimola la digestione ed allevia eventuali bruciori di stomaco. Placca e carie , la stevia non danneggia i denti e agisce contro la placca riducendo notevolmente lo sviluppo di organismi infettivi nelle gengive e sui denti. È benefica quindi in caso di gengiviti e le ferite della bocca

, la stevia non danneggia i denti e agisce contro la placca riducendo notevolmente lo sviluppo di organismi infettivi nelle gengive e sui denti. È benefica quindi in caso di gengiviti e le ferite della bocca Acne, rughe e disidratazione : attiva contro le rughe e le macchie della pelle, aiuta anche in caso di dermatiti, eczemi, eruzioni cutanee e le labbra screpolate ed per questo un ingrediente di creme e preparati per la cura della pelle

: attiva contro le rughe e le macchie della pelle, aiuta anche in caso di dermatiti, eczemi, eruzioni cutanee e le labbra screpolate ed per questo un ingrediente di creme e preparati per la cura della pelle Pressione alta: aiutando a modulare i valori pressori in caso di ipertensione moderata

Controindicazioni

Non esistono particolari controindicazioni. Consultare il medico di fiducia prima dell’uso. Non eccedere nelle dosi consigliate.