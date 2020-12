Tieni il bicchiera d’acqua accanto al letto per la notte? non lo fare!

Moltissime persone hanno l’abitudine di portare con sè in camera da letto una bottiglia o un bicchiere d’acqua: durante la notte può infatti capitare di svegliarsi assetati e si evita così di doversi alzare e recare in cucina.

Ma a quanto pare questa abitudine non è salutare: l’acqua lasciata in un bicchiere sul comodino sarà infatti aggredita da molteplici germi e batteri durante la notte, che ovviamente manderemo giù insieme all’acqua al momento del nostro risveglio. Non molto igienico quindi: stesso dicasi per la bottiglia di plastica, anche se chiusa con il tappo,

Per le bottiglie in plastica il problema riguarda la presenza di BPA, il temuto Bisfenolo A: le bottiglie in PET dovrebbero esserne prive, ma c’è sempre il timore che questa sostanza chimica, rilasciata ad alte temperature, possa intaccare l’acqua che beviamo. E’ inoltre vietato riutilizzare le bottiglie in plastica, commercializzate per essere smaltite una volta svuotate: anche in questo caso l’acqua all’interno può essere contaminata da agenti chimici o batteri.

La soluzione è il vetro, molto più igienico e sostenibile: le bottiglie possono essere lavate anche ad alte temperature. Tenere una bottiglia di vetro, tappata, accanto al letto può quindi essere una buona idea: l’acqua all’interno va comunque sostituita di frequente.