Variante Covid, dai test ai vaccini: le risposte di Pregliasco

Sulla variante inglese del coronavirus i dubbi sono ancora tanti: a fare il punto di quello che non sappiamo è il virologo dell’università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco. Dai test al tipo di malattia che provoca, passando per i farmaci e l’alto numero dei contagi, ecco cosa non sappiamo ancora.

Variante inglese coronavirus, le 4 domande e risposte di Pregliasco

Secondo il virologo Pregliasco, sentito da Adnkronos Salute, sono queste le 4 domande alle quali la scienza è chiamata a rispondere nei prossimi giorni.

I test che diagnosticato il Covid sono ugualmente efficaci anche per la nuova variante inglese?

In merito a questo punto, ha spiegato il virologo, “le prime risultanze sembrano essere rassicuranti. Dobbiamo guardare all’aspetto positivo. Innanzitutto, siamo stati capaci di identificare questa nuova variante e quindi abbiamo la possibilità di monitorarla. Per il momento dunque i tamponi di cui disponiamo sembrano funzionare” anche per scovare il nuovo nemico, “ma servono verifiche mirate”.

La variante provoca la stessa malattia?

“Anche se il mutante appare più contagioso la malattia sembra la stessa“, ha dichiarato Pregliasco in merito a questo punto, “però anche questo andrà confermato in ogni aspetto”.

I farmaci usati e i vaccini già sviluppati per il coronavirus combattono anche il nuovo mutante?

“I vaccini anti-Covid ottenuti finora dovrebbero funzionare perché quella del mutante Gb è una piccola variante inserita nella proteina Spike” che il virus utilizza per attaccare le cellule bersaglio, ha precisato Pregliasco.

L’alto numero di contagi in Italia durante la seconda ondata potrebbe essere legato alla variante Gb?

Secondo Pregliasco, è da verificare gli alti numeri di questa ondata siano in qualche modo collegati alla variante inglese: “Può anche essere”.