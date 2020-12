Variante Covid, nuovo caso italiano: “Non è mai stato in Inghilterra”

La variante inglese del coronavirus sarebbe già in Italia. Un caso sarebbe infatti stato rilevato a Loreto, in provincia di Ancona. Una sequenza parziale, secondo quanto anticipato dal Corriere Adriatico, sarebbe stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Variante Covid, nuovo caso a Loreto: “Non è stato in Inghilterra”

La particolarità è che si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore: al momento è in isolamento con la famiglia.

“Nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti – ha detto all’Ansa il direttore del Laboratorio, Stefano Menzo – e ora sappiamo che si tratta della variante inglese”.

L’equipe del Laboratorio di Virologia è stata tra le prime in Italia a isolare il virus del Covid-19 durante la prima ondata e, ricorda Menzo, più recentemente ne ha isolato altre varianti, le cosiddette spagnole, al centro della seconda ondata pandemica.

“Sappiamo al momento solo quello che ci dicono i colleghi inglesi – ha detto Menzo -: noi abbiamo isolato il virus ora e cominciamo a studiarlo, siamo solo agli inizi“.

Secondo lui, la maggiore diffusione imputata alla variante inglese del coronavirus potrebbe dipendere anche da altri fattori, “ad esempio dai comportamenti delle persone o dall’allentamento di alcune misure”, come successo nel Regno Unito. E comunque “si tratta di una variante che si è diffusa prima tra i giovani, nelle scuole, e quindi ha avuto un volano, un trampolino di lancio notevole”.

In un’intervista a Il Sole 24 Ore l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, responsabile dell’unità di Statistica medica ed epidemiologia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, usa persino toni rassicuranti: “Non dobbiamo avere paura delle mutazioni. È attraverso le mutazioni che si favorisce l’adattamento del virus all’uomo. E questa che arriva dalla Gran Bretagna non è la prima”, dice.

“Al momento si ipotizza una maggiore velocità nel contagio, che è quello che preoccupa maggiormente, ma non ci sono riscontri su una minore risposta del vaccino. Dobbiamo fare una sorveglianza molecolare e aspettare le prove di laboratorio”, puntualizza. Quindi conclude: “Questo è un Coronavirus e le mutazioni sono assai più lente perché il genoma è molto più grande di quello dell’influenza. Anche se la mutazione interviene sul genoma, sulla proteina Spike, non agisce sulla superficie e quindi non inficia l’efficacia vaccinale”.