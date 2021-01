Bloccare uno starnuto: ecco perchè fa male ed è pericoloso

È capitato a tutti nella vita di trovarsi in situazioni piuttosto impegnative e formali e avvertire l’impulso irrefrenabile di starnutire. Durante una riunione di lavoro, mentre si sta cenando a lume di candela oppure nel bel mezzo di una cerimonia, il naso inizia a prudere e l’imbarazzo cresce a dismisura. Sembra infatti poco educato infastidire il prossimo con un simile gesto rumoroso… Per evitare gli effetti indesiderati, alcune persone cercano in tutti i modi di reprimere lo starnuto: premono sul labbro superiore, chiudono le narici con la mano, trattengono il respiro per qualche secondo.



La domanda però sorge quasi in automatico: perché inibire un riflesso spontaneo del nostro organismo? Le tecniche di inibizione fanno bene alla salute? Studi scientifici dimostrano che bloccare gli starnuti è nocivo e può portare a conseguenze anche gravi.



Cercando di fare luce tra verità scientifiche, falsi miti e leggende che circolano online, riportiamo utili informazioni sulla natura dello starnuto e sul perché è rischioso bloccarne la fuoriuscita.

Bloccare uno starnuto: rischi principali

Se si blocca la fuoriuscita dello starnuto, il potente flusso d’aria descritto in precedenza inverte la rotta e con la sua elevata pressione, oltre a rilasciare germi e batteri all’interno dell’organismo, può arrecare danni anche agli organi interni.



La conseguenza più probabile ed intuibile è la rottura dei capillari della mucosa delle prime vie respiratorie e della congiuntiva che, sottoposti ad una pressione insolita per la loro funzione, si possono lacerare causando emorragie.



Un altro dei rischi comuni è la perforazione del timpano. Il getto d’aria ad alta pressione infatti, non potendo uscire da naso e bocca, ripercorre a ritroso la Tromba d’Eustachio (canale uditivo che collega la faringe all’orecchio) e va letteralmente a investire il timpano. La violenza dell’urto può provocare la rottura della sottile membrana che divide l’orecchio dal suddetto condotto uditivo e causare la perdita totale dell’udito da quel lato. In casi del genere si può ricorrere soltanto ad un intervento di microchirurgia da parte dell’otorinolaringoiatra che provvederà alla miringoplastica, ossia alla ricostruzione del timpano per mezzo di materiali sintetici.



Un’altra spiacevole conseguenza legata al blocco volontario dello starnuto è la comparsa di un’ernia inguinale, ossia la parziale fuoriuscita di parte di intestino dalla parete del basso ventre. Tale fenomeno può capitare quando, tentando di trattenere il respiro per frenare lo starnuto, si provoca la chiusura della glottide che impedisce la comunicazione tra la cavità orale e la laringe; questa manovra, ripetuta abitualmente, induce un’ulteriore contrazione della parete addominale, provocandone così, nel tempo, la lassità. Le viscere del basso ventre, non essendo più contenute in uno spazio ristretto, si aprono una breccia tra i muscoli, formando una dolorosa protuberanza in corrispondenza del canale inguinale. L’unico modo per far regredire l’ernia consiste in un’operazione chirurgica attraverso la quale viene rinforzata la parete addominale.



Analoghi sforzi muscolari, volti sempre a trattenere lo starnuto, come ad esempio l’eccessiva contrazione della gabbia toracica, possono innescare spasmi bruschi dei muscoli cervicali o dorsali, con conseguenti mal di schiena molto dolorosi. Inoltre, il trauma si può irradiare anche alla muscolatura delle vertebre sottostanti, quelle lombari, dando vita al tristemente noto colpo della strega qualora venisse interessata la radice nervosa che fuoriesce dalla colonna vertebrale.



In tal modo, per aver voluto bloccare un semplice starnuto, si rischia di incorrere in disturbi muscolari e scheletrici che possono richiedere sedute prolungate di fisioterapia o peggio fastidiose terapie, mirate a decontrarre la muscolatura ed attenuare il dolore.

Finisce in ospedale dopo aver bloccato uno starnuto

Un evento molto particolare e raro, riportato da varie testate giornalistiche, come Bmj Case Reports, e testimoniato dai referti medici della Leicester Royal Infirmary, è quello che riguarda un inglese di 34 anni che, per reprimere uno starnuto, ha avuto necessità di ricorrere ad una struttura sanitaria. Infatti l’uomo, ha avvertito immediatamente un forte dolore alla gola e l’impossibilità a parlare correttamente; inoltre il suo collo si gonfiava progressivamente ad ogni atto respiratorio. Sottoposto immediatamente ad accertamenti diagnostici mirati, gli è stata riscontrata una lesione della mucosa faringea con conseguente infiltrazione di aria nei tessuti molli del sottocutaneo del collo. Ricoverato in urgenza, è stato necessario mettere a riposo la mucosa lesionata mediante una cannula che consentiva al paziente di nutrirsi senza danneggiare ulteriormente la faringe; dopo una degenza durata sette giorni, l’uomo è stato dimesso in buone condizioni di salute.



In conclusine, non è affatto salutare reprimere lo starnuto poiché, come abbiamo descritto nei paragrafi precedenti, i danni che ne possono provenire non giustificano un’abitudine che non reca, di contro, nessun beneficio. In particolari situazioni, quando non si può dare libero sfogo ad un salutare starnuto, è necessario utilizzare un fazzoletto da posizionare davanti alla bocca. Se si è momentaneamente sprovvisti di questo presidio, si può cercare di dirigere il getto espiratorio nell’incavo del proprio braccio, nella parte interna del gomito, in modo da attenuare sia il getto energico che il rumore fastidioso dello starnuto.