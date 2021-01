Bollettino Covid 8 gennaio: 17.533 nuovi casi, le nuove vittime sono 620

Sono 17.533 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 18.020) secondo i dati diffusi nel bollettino del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2021. Il conteggio complessivo di chi ha contratto il Covid arriva a quota 2.237.890. Il dato include anche le vittime e le persone che si sono negativizzate.

I tamponi effettuati sono 140.267 (nelle scorse 24 ore sono stati 121.275). Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Significa che sono stati rilevati quasi 12,5 pazienti positivi ogni 100 tamponi.

Le nuove vittime sono 620, mentre ieri sono state 414. Dall’inizio della pandemia sono morte in Italia 77.911 persone per cause legate al virus.

Oms, immunità di chi ha contratto virus può durare 6-8 mesi

Alcuni studi hanno provato che l’immunità al coronavirus di una persona che lo ha contratto può durare fino a “sei-otto mesi”. Lo ha detto la dottoressa dell’Oms, Maria van Kerkhove, nel consueto briefing sul Covid-19.