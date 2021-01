Ceci tostati, lo snack sano semplice e sfizioso

I ceci tostati sono uno snack sano e sfizioso, ideali da sgranocchiare come spuntino davanti alla tv o da servire per un aperitivo casalingo in famiglia o con gli amici. Per realizzarli vi basteranno ceci secchi precedentemente messi in ammollo oppure ceci precotti, per abbreviare i tempi: vi basterà scolarli e asciugarli bene, prima di condirli e aromatizzarli con l’olio extravergine di oliva e le spezie, per poi procedere con la cottura in forno. In poco tempo realizzerete dei ceci arrosto irresistibili e deliziosi, da personalizzare con le spezie e le erbe aromatiche che preferite o che avete a disposizione. Ecco come realizzare i vostri ceci abbrustoliti a casa in pochi e semplici passaggi.

Ecco come preparare i ceci tostati

Scolate i ceci precotti e lavateli. Asciugateli bene con carta da cucina e metteteli in una ciotola. Aggiungete sale, pepe, paprika e mescolate (1). Mettete i ceci su una teglia rivestita con carta forno e distribuiteli in modo uniforme. Aggiungete olio extravergine di oliva e il rosmarino, continuando a mescolare. Sistemate i ceci in modo da non sovrapporli e cuocete in forno già caldo a 200 °C per 25 minuti (2). Continuate la cottura per altri 5 minuti in modalità grill. Una volta pronti, servite i vostri ceci tostati caldi e croccanti (3).

Se volete utilizzare i ceci secchi, metteteli a bagno la sera prima in acqua e bicarbonato. Asciugateli bene, conditeli e proseguite come da ricetta. Per la buona riuscita della preparazione è importante asciugare bene i ceci, altrimenti l’umidità ne rallenterà la cottura e potrebbe renderli mollicci.

Potete aromatizzare i ceci arrosto con la curcuma, il curry, il cumino in polvere e aggiungere anche del peperoncino oppure dell’aglio in polvere. Se volete servire i ceci arrosto in modo pratico, realizzate dei cornetti con la carta paglia e riempiteli con il vostro snack.

Se amate questi legumi ricchi di vitamine e proteine, sono tante le ricette con i ceci che potete realizzare, preparazioni sfiziose e saporite per il pranzo o la cena.

Potete conservare i ceci tostati per 2 giorni all’interno di un contenitore con chiusura ermetica: sono ottimi anche freddi.