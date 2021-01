Consumare latte e banane insieme è sbagliato: vediamo perche

La banana è un frutto energetico ricco di potassio, il latte è un alimento completo. Si possono consumare contemporaneamente? Banane e latte si possono mangiare insieme? A volte può venire in mente di preparare un frullato energetico quando magari, la mattina, abbiamo bisogno di una carica in più per affrontare la dura giornata di studio o lavoro. Oppure perché vogliamo una bevanda che ci ricarichi dopo aver fatto sport. In questo caso potremo scegliere di frullare una banana tagliata a pezzi con il latte.

Ma come si è diffusa la voce che latte e banane insieme non siano salutari per stomaco e intestino? Parte tutto dal social Reddit, sul quale qualcuno ha rilanciato la convinzione, basata sulla medicina ayurvedica, che questi due elementi non si debbano combinare.

Quella ayurvedica è una medicina tradizionale indiana, un sistema di cure naturali che vanta ben 5000 anni e che punta ad allungare la vita degli esseri umani perseguendo l’equilibrio fra tre diverse energie, Vata, Pitta e Kapha. Secondo i dettami dell’ayurveda, è sempre lo squilibrio fra i dosha, le energie, a portare patologie.

Tornando al latte e alle banane, su Reddit si era quindi diffusa la voce che l’Ayurveda sconsigliasse di mescolare insieme questi due elementi, pena problemi digestivi (e sicuramente una perdita di equilibrio energetico). La cosa è stata molto discussa ed alla fine un articolo di Healthline ha messo definitivamente una pietra sopra all’argomento: non c’è alcuna evidenza scientifica che latte e banane, assunti insieme, facciano male allo stomaco o all’intestino di una persona sana e senza patologie. Cosa diversa se parliamo di qualcuno intollerante al lattosio, con il colon irritabile o che soffre di stipsi, visto le caratteristiche astringenti della banana.

Banana e latte sì ma separatamente

Quindi banane e latte non si dovrebbero mangiare insieme per non far correre all’organismo il pericolo di sviluppare acidità gastriche e stimolare fenomeni di nausea e vomito. Ciò non toglie però nulla all’importanza dei due alimenti che, quando consumati separatamente, apportano molti benefici all’organismo.

Il latte è un alimento completo, non per niente indicato per i bambini fin dalla nascita. Le banane sono frutti energetici che, consumati lontano dai pasti, possono aiutare il senso di sazietà e aiutare chi è a dieta a controllare gli attacchi di fame. E’ bene quindi consumarli separatamente per non privarsi delle proprietà benefiche di entrambi. Unica alternativa per metterli insieme è, e lo abbiamo citato in precedenza, lo yogurt alla banana: mangiando uno yogurt alla banana potrete fare un’ottima merenda e ottenere tutti i benefici dei due alimenti nella dieta.