Conte: “Sta arrivando un’impennata” dei contagi, ancora sacrifici”

Una nuova impennata di contagi in arrivo. Dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania, tocca anche all’Italia e il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte chiede nuovi sacrifici. Lo fa parlando ai microfoni del Tg3 a margine dell’incontro con le Regioni in vista delle nuove misure confermando di voler introdurre nel Dpcm il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18.

Stop asporto cibi e bevande bar dopo le 18

La scelta sarebbe stata ribadita nel corso della riunione con le Regioni nel quale sono state illustrate anche le altre misure: conferma per tutte le zone della regola che consente a massimo due persone di andare a trovare a casa parenti e amici, stop alla mobilità tra le regioni, anche tra quelle gialle, istituzione di una zona bianca, per “dare un segnale” del lavoro che si sta facendo e che consentirà di entrare in una fase diversa in tempi però più lunghi.

Italia a macchia di Leopardo

Il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione tra governo e Regioni ha invece ribadito che sarà mantenuto il modello delle fasce e che sarà confermato nel nuovo Dpcm l’abbassamento della soglia dell’Rt: con 1 si va in arancione e con 1,25 in zona rossa. Senza le misure restrittive introdotte per le vacanze di Natale “avremmo altri numeri”, avrebbe sottolineato Speranza nel corso delle riunione con le Regioni, invitando a guardare cosa sta succedendo nel resto d’Europa, dove c’è “una situazione complessa”.