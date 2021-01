Covid, farmaco con immunità immediata. La speranza arriva dalla Spagna

Dalla Catalogna arriva una possibile svolta nella lotta al coronavirus. Grifols, multinazionale specializzata nel settore farmaceutico e ospedaliero, ha avviato una sperimentazione clinica con un farmaco. Come riporta il Messagero, secondo le previsioni questo potrebbe fornire un’immunità immediata contro il Covid-19 dopo l’esposizione al virus.

Si tratta nello specifico di immunoglobulina Gamunex-C anti-SARS-CoV-2 (contenente anticorpi policlonali ottenuti da donatori di plasma che hanno superato la malattia) da somministrare per via sottocutanea. L’intento è quello di utilizzare questo farmaco in particolare per proteggere gli anziani e gli operatori sanitari, nonché i pazienti immunocompromessi per i quali la vaccinazione è controindicata.

Dalla Grifols assicurano che l’immunoglobulina Gamunex-C abbia dimostrato sicurezza ed efficacia nella prevenzione di varie malattie infettive in pazienti immunodeficienti e che sia stata utilizzata per più di 15 anni a tal fine: “Questo trattamento – spiega l’infettologo Oriol Mitjà nel comunicato – con immunoglobulina alla base fornirebbe una combinazione di anticorpi policlonali che, rispetto agli anticorpi monoclonali, presentano una maggiore diversità che potrebbe migliorare la capacità di protezione contro il virus”.

Il direttore medico Antonio Páez, inoltre, sottolinea che “la sua facilità di conservazione in frigorifero e la somministrazione sottocutanea favorirebbero la distribuzione e l’uso di questa potenziale terapia, che potrebbe essere somministrata in qualsiasi studio medico, evitando una visita in un centro ospedaliero” .

Come riferisce il Messaggero, la sperimentazione clinica comincerà a febbraio sotto la guida dei ricercatori Oriol Mitjà e Bonaventura Clotet, dell’Ospedale tedesco Trias i Pujol di Badalona (Barcellona). Parteciperanno 800 persone circa, positive ma asintomatiche.

I primi risultati potrebbero essere disponibili già in primavera, mentre sono attesi a breve quelli dei primi test effettuati dallo scorso ottobre su pazienti ospedalizzati e gravemente malati.