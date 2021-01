Crisanti, vaccino in diretta. Poi l’annuncio: “Sono allergico”

Il professor Andrea Crisanti si è vaccinato contro il Covid-19 in diretta streaming. Il microbiologo dell’Università di Padova ha fatto dietrofront rispetto alle sue affermazioni iniziali contro il vaccino e ha deciso di fare un gesto plateale per sensibilizzare gli italiani, anche quelli allergici come lui.

Crisanti, vaccino in diretta streaming

Introdotto dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Padova, Daniele Donato, Crisanti ha esordito con una battuta: “Avrei preferito una cerimonia più sobria, come carattere, ma mi rendo conto che il momento è particolare e serve qualche parola per spiegare cosa stiamo facendo e perché lo faccio”.

“In passato ho detto che avrei aspettato il conforto delle informazioni scientifiche per vaccinarmi – ha ricordato -. Non sono mai stato contrario ai vaccini, c’è stato un problema di trasparenza che è stato risolto con la condivisione dei dati. È il momento di testimoniare che siamo in una fase di svolta con vaccini sicuri”.

L’annuncio di Crisanti: “Sono allergico”

“Ci troviamo di fronte a un vaccino innocuo – ha annunciato -. Qualcuno svilupperà un dolore al braccio, qualcuno magari avrà la febbre. Io sono un soggetto allergico e me lo faccio, stiamo tranquilli. L’adesione a questa vaccinazione è fondamentale per bloccare la trasmissione”. Anche Massimo Galli, durante il V-Day, aveva annunciato di essere allergico.

Al momento dell’inoculazione, tuttavia, il professore ha tradito un po’ di nervosismo, tanto che la dottoressa incaricata gli ha chiesto di “rilassarsi”.