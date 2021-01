Dieta lampo, ecco come perdere peso e disintossicare il corpo

Una dieta lampo per dimagrire velocemente e ritrovare la giusta forma fisica. L’assunzione di cibi raffinati, ricchi di grassi e poveri di vitamine e minerali, favorisce l’accumulo di tossine così come uno stile di vita scorretto. Depurarsi è quindi essenziale per aiutare l’organismo a liberarsi dalle sostanze nocive.

Dieta Fast: il segreto per dimagrire

Qual è allora l’alternativa proposta dalla dieta Fast? Il cosiddetto digiuno ad intermittenza. Sono molti i nutrizionisti e i ricercatori che hanno studiato il nuovo metodo della dieta Fast, reputata un’alternativa interessante alle diete standard.

Digiunare ad intermittenza non significa smettere del tutto di mangiare, ma semplicemente ridurre la quantità di cibo per brevi periodi. La dieta Fast comprende vari metodi di digiuno ad intermittenza, fino a stabilirsi su quello che viene chiamato regime 05:02.

Dieta Fast: in cosa consiste il regime 05:02

Il regime 05:02 della dieta Fast consiste nel mangiare normalmente e in modo equilibrato per 5 giorni a settimana; negli altri due, la dieta Fast prevede un taglio dell’apporto calorico pari ad un quarto della razione giornaliera consigliata. In genere le calorie da eliminare dovrebbero essere 500 per le donne e 600 per gli uomini.

In questo modo, la dieta Fast aiuta a dimagrire senza avvertirne il peso. Un esempio? Se il vostro fabbisogno calorico quotidiano è pari a 2000 calorie, in due giorni a settimana dovrete sottrarne 500 (o 600), arrivando ad un’assunzione giornaliera di 1500 (o 1400) calorie.

Dieta Fast: quanti chili si perdono

La dieta Fast è orientata ad un regime alimentare affatto drastico, ma graduale. La riduzione di calorie giornaliere è ideale per aiutare a dimagrire senza sentire il peso di una dieta proibitiva.

Se si tiene fede alle semplici regole della dieta Fast, da completare con una costante attività fisica, si possono arrivare a perdere fino a 1,5 chili a settimana, a volte 2 ad inizio dieta.

Inoltre, la dieta Fast aiuta non solo a perdere peso ma fornisce anche una serie di benefici per la salute. Numerosi studi sul digiuno ad intermittenza, dimostrano dei miglioramenti non solo sulla pressione sanguigna e i livelli di colesterolo, ma anche sulla sensibilità dell’organismo al problema dell’insulina.

Le regole d’oro per disintossicare il corpo

– Evita l’assunzione regolare di cibo “spazzatura” (tipo quello che trovi nei fast-food, patatine fritte, salse, merendine, bevande gassate o ricche di zucchero, ecc.): fornisce solo grassi e/o zuccheri, senza apportare elementi nutritivi utili.

– Privilegia il consumo di cereali integrali o semintegrali, più ricchi di fibre che aiutano a mantenere l’intestino pulito e hanno una buona azione disintossicante.

– Aumenta il consumo di frutta e verdura fresche: oltre alle fibre, contengono vitamine e sali minerali antiossidanti, preziosi per il metabolismo e per l’eliminazione delle scorie.

– Riduci il consumo di carne rossa, salumi e di formaggi, soprattutto se stagionati perché apportano grassi saturi (causa di alti livelli di colesterolo nel sangue) in quantità e sono più ricchi di sodio, minerale che facilita ritenzione e cellulite, e che favorisce l’ipertensione in chi vi è predisposto.

– Riduci il vino ed elimina i superalcolici: hanno un’azione vasocostrittrice che impedisce un corretto afflusso di ossigeno alle cellule, sottrae nutrimento e impedisce il corretto smaltimento delle scorie.

– Bevi molta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno, per favorire con la diuresi la depurazione dell’organismo.

– Se ti capita di assumere occasionalmente alimenti o bevande “cattive”, che aumentano cioè le tossine, non amareggiarti. Il senso di colpa produce affaticamento mentale e, quindi, ulteriori tossine. Sgarrare ogni tanto, inoltre, fa bene anche per disintossicarsi: il piacere del palato favorisce la produzione di endorfine, sostanze dagli effetti antidepressivi, ansiolitici e antifame, che aiutano a contenere i danni provocati dall’eccesso alimentare.