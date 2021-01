Europeisti, nuovo gruppo al Senato: ecco i responsabili per Conte

Il gruppo dei “responsabili” si è costituito ufficialmente al Senato. Come riporta Ansa, infatti, fonti parlamentari hanno fatto sapere nella serata di martedì che è stato raggiunto il numero base di dieci senatori. Il nome del gruppo è “Europeisti Maie Centro Democratico” e, sempre secondo le stessi fonti, nella giornata di mercoledì si costituirà anche alla Camera. La nascita dei nuovi gruppi consentirebbe un riequilibrio dei numeri nelle commissioni per la maggioranza.

La cosiddetta “quarta gamba” che si andrebbe ad aggiungere a Pd, M5s e Leu a sostegno di un eventuale Conte ter era stata preannunciata da Gregorio De Falco, senatore ex M5s che insieme a Bruno Tabacci alla Camera ha lavorato in questi giorni all’operazione.

A invocare una prospettiva europeista è stato lo stesso premier Giuseppe Conte nel suo messaggio pubblicato su Facebook: “Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale. Serve un’alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono”.

Che qualcosa si stia muovendo in direzione della formazione di un governo di “salvezza nazionale”, come lo ha definito Giuseppe Conte, lo ha confermato anche il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia.

“I gruppi nasceranno – ha detto Boccia a Cartabianca, su Rai3 – ma questa cosa di definirli volenterosi o responsabili è fuori luogo. Sono deputati e senatori presenti in Parlamento e così come è nata Italia Viva da candidati eletti con il Pd, nasceranno altri gruppi”. Intanto, è stato fissato il calendario delle consultazioni dei prossimi giorni che culmineranno con la nascita del nuovo governo.