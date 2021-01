Germania, vaccino AstraZeneca solo per persone sotto i 65 anni

Dallo stabiilmento ad Anagni di AstraZeneca, addetto all’infialamento delle dosi, le fiale non saranno distribuite direttamente in Italia ma saranno prima necessari altri passaggi di validazione in altri Paesi. E’ quanto si apprende in merito alla distribuzione del vaccino di AstraZeneca.



Per aumentare la produzione del vaccino anti-Covid, AstraZeneca non esclude l’ampliamento del numero di stabilimenti in Europa – anche per l’infialamento – ma, visti gli alti requisiti necessari, è molto difficile. E’ quanto si apprende in merito alla produzione del vaccino da parte di AstraZeneca, che sta lavorando per risolvere il problema del rallentamento di resa dello stabilimento in Belgio nella fabbricazione della sostanza attiva.

La Germania raccomanda anche la vaccinazione con il vaccino del produttore britannico-svedese AstraZeneca, ma con restrizioni. Sulla base dei dati attualmente disponibili, questo vaccino è raccomandato solo per le persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ha annunciato il ministero Federale della Salute. Lo riferisce la Dpa.