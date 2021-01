Ilaria Capua, No vax sono una risorsa: ecco il motivo

Un endorsement inaspettato ai no vax è arrivato direttamente da Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center in Florida, durante la trasmissione DiMartedì: “Vorrei fare un invito ai no vax. Non vanno presi a parolacce, possono diventare una risorsa“. L’esperta, che si è sempre detta a favore dei vaccini per combattere il coronavirus, ha una interessante motivazione scientifica a supporto delle sue parole.

“Abbiamo bisogno di capire – ha subito spiegato Capua – come si comporta un organismo che non rispetta misure ritenute utili dalla comunità scientifica. I no vax potrebbero partecipare volontariamente ad alcuni studi e far capire se il fatto di non volersi vaccinare allunga o accorcia la vita, migliora o peggiora la qualità della vita”.

In merito alle varianti del coronavirus, Ilaria Capua ha aggiunto: “Le mutazioni non hanno modificato l’esterno del virus. In questo momento, tutte le varianti mantengono l’esteriorità che è importante riconoscere con gli anticorpi che il vaccino indurrà. È diverso il discorso relativo all’interno del virus. Una palla ‘truccata’ all’interno cambierebbe traiettoria, pur mantenendo sembianze esterne invariate. Non abbiamo nessuna evidenza relativa al cambiamento della letalità, c’entra solo come si muove il virus”.

Infine, sul tema della campagna di vaccinazione, tra i problemi di produzione e di fornitura, Ilaria Capua ha dichiarato: “Non abbiamo vaccini termostabili che possono essere spediti per posta. Era una linea di ricerca che andava avviata 50 anni fa, bisognava capire che sarebbe stata importante per tutto il pianeta. Non abbiamo considerato che la catena del freddo sarebbe stato il collo di bottiglia”.