In arrivo nuovo smartphone low cost: Il Nokia 1.4 costerà meno di 100 euro

In arrivo nuovo smartphone low cost, il Nokia 1.4 offre una capiente batteria e feature essenziali a meno di 100 euro. Un prezzo bassissimo, meno di 100 euro, per uno smartphone adatto a chi non vuole rinunciare a un device funzionale senza spendere una fortuna: è questo il concetto alla base del Nokia 1.4. Feature essenziali ma che sanno farsi notare, come l’ampio display e la batteria capiente, puntano a fare del telefonino di fascia bassa di Nokia una buona proposta per tutte le tasche.

Arriva a quasi un anno di distanza dall’annuncio del suo predecessore il leak con le informazioni relative al nuovo low cost della casa finlandese, pubblicate in rete dal noto leaker Sudhanshu e riportate dal sito MySmartPrice. Come per il Nokia 1.3, presentato nel marzo 2020 e reso disponibile sul mercato nel mese successivo, il nuovo telefonino dovrebbe mirare a integrare le funzionalità che ci si aspetta di trovare nelle proposte di ultima generazione. La strategia è, però, quella di puntare alle versioni più economiche delle feature che, di norma, contribuiscono a far lievitare il prezzo, come possono essere la connettività 5G o le fotocamere multilente dotate di sensori ad altissima definizione. Dunque, senza farsi mancare niente, Nokia 1.4 potrebbe regalare un’esperienza utente di tutto riguardo, senza i fasti dei top di gamma ma anche senza limitazioni di sorta.

Nokia 1.4, caratteristiche tecniche del nuovo smartphone

Sebbene da un prezzo di lancio talmente esiguo non ci si possano aspettare prestazioni da top, la proposta a bassissimo costo di Nokia sa di certo come farsi apprezzare. E, se le informazioni del leak dovessero essere rispettate, lo fa montando un processore quad-core a 1.3 GHz, in tandem con una memoria RAM da 1 GB. Se lo spazio di archiviazione da 16 GB dovesse risultare troppo esiguo per le proprie esigenze, è possibile espanderlo fino a 128 GB attraverso l’utilizzo di una microSD card.

Anche la batteria, dotata di una capienza da 4.000mAh, non sfigura davanti ai suoi competitor di fascia; per la ricarica, è poi disponibile un alloggiamento per cavo microUSB 2.0, un passo leggermente indietro rispetto alle porte USB-C che stanno diventando rapidamente il formato di riferimento. All’esterno, invece, a colpire lo sguardo è lo schermo LCD HD+ da 6.5 pollici, nel quale è stato incastonato il modulo per la fotocamera frontale attraverso un alloggiamento a goccia.

Nokia 1.4, dotazione minimal ma con doppia fotocamera posteriore

Nonostante il prezzo estremamente ridotto, Nokia 1.4 non rinuncia al comparto fotografico seppur d’impostazione minimal. Sul retro, infatti, è disponibile una doppia fotocamera costituita da un sensore primario da 8MP e uno secondario da 2MP; per gli scatti in condizioni di luce scarsa, non manca un flash LED a completare l’assetto del modulo. Sul lato frontale, selfie e videochiamate possono sfruttare tutte le potenzialità della lente da 5MP a disposizione.

Nokia 1.4, connettività e altre caratteristiche

Non potrà di certo contare sul 5G, riservato ancora ai telefoni di fascia più alta, ma il nuovo entry level di casa Nokia sfrutta tutte le possibilità offerte dallo slot Dual SIM (4G + 2G in formato NanoSIM). A questo, poi, si aggiunge anche la connettività Wi-Fi (con banda di frequenza a 2.4 GHz) e Bluetooth 4.2. Come sistema operativo, la scelta di Nokia è ricaduta su Android 10, il quale completa l’assetto dello smartphone insieme ai sensori di luce ambientale e prossimità, accelerometro, lettore dell’impronta digitale e alloggiamento per cavo jack da 3.5mm, in modo da poter sfruttare appieno le proprie cuffie cablate.

Nokia 1.4, design, costo e tempi di rilascio

Realizzato nei colori blu e grigio, uniche due varianti di colore disponibili, Nokia 1.4 raggiunge le dimensioni di 166.42×76.72×8.70mm. Come annunciato, il prezzo di lancio sarà inferiore ai 100 euro ma, almeno per il momento non è stata ancora messa in calendario la data ufficiale della presentazione né quali saranno tutti i mercati di riferimento per il lancio.