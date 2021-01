Matteo Renzi “shock because”, il video in cui parla inglese è diventato virale

Torna a far impazzire il popolo del web il video di Matteo Renzi che parla inglese in un’intervista alla BBC, avvenuta a settembre 2016. Dunque quando ancora l’Italia era governata da lui, che allora era segretario del Partito Democratico. Come mai? I motivi di quest’attacco nostalgico non sono troppo chiari: alcuni la legano a quanto successo in America, vale a dire all’assalto di Capitol Hill, ritenuto il tempio della democrazia, da parte dei sostenitori di Trump, durante la riunione del Congresso per eleggere il neo presidente Usa Joe Biden.

Ad ogni modo la riscoperta da parte degli utenti ha consentito la creazione di irresistibili meme. Non pochi si sono lasciati ispirare dalle parole di Renzi per creare delle parodie che fanno leva sulla pronuncia inglese del leader di Italia Viva. Non a caso “First reaction: shock!”, che è l’estratto del video che più ha colpito gli utenti, ed è stato utilizzato anche su TikTok. L’audio è diventato in breve “di tendenza” sul social network, enfatizzando di fatto la poca dimestichezza di Renzi con le lingue straniere.