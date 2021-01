Ortica, l’erbaccia antiossidante che brucia i grassi

Antiossidante, antimicrobica, analgesica e depurativa. Scopriamo insieme l’ortica, l’erbaccia in grado anche di bruciare i grassi.

Secondo uno studio recente, l’ortica sarebbe un potente strumento contro l’obesità, anche in presenza di un regime alimentare ricco di grassi; lo affermano gli studiosi dell’Università del Maryland.

Una ricerca ha evidenziato che le sue foglie – ricche di vitamine, minerali, aminoacidi e carotenoidi – possono essere utilizzate come diuretico sicuro, attestandosi – non in ultimo – un alleato efficace contro l’aumento di peso corporeo. Esperimenti precedenti avevano già dimostrato come l’estratto di foglie d’ortica possa migliorare il metabolismo degli zuccheri nel sangue.

Ora, gli scienziati guidati da Diane Obanda si sono resi protagonisti di una sorprendente scoperta: l’estratto della pianta può effettivamente prevenire il sovrappeso, pur avendo una dieta ipocalorica.

Da test di laboratorio, gli studiosi hanno notato che l’aumento del peso e il conseguente accumulo di grasso sono rallentati in modo significativo dall’assunzione costante di ortica. La dottoressa Obanda ed il suo team sono, così, potuti arrivare alla conclusione che la pianta erbacea ha realmente effetti positivi sul metabolismo.