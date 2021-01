Pfizer ritarda ancora la consegna dei vaccini: l’ira di Arcuri

Il 18 gennaio 2021, Pfizer ha consegnato meno vaccini di quelli pattuiti. La decisione è stata presa unilateralmente dalla casa farmaceutica. A renderlo noto è l’Ansa che riferisce quanto ha fatto sapere l’ufficio del Commissario Domenico Arcuri. L’azienda statunitense ha consegnato ieri all’Italia circa 103mila dosi delle 397mila previste per questa settimana, dopo il taglio di 165mila deciso venerdì. Oggi ne arriveranno solo 53.820 e solo mercoledì le restanti 241 mila. La comunicazione è stata data dalla Pfizer alle ore 17.00 di ieri agli uffici del Commissario, spiegando che il ritardo è dovuto al nuovo piano di distribuzione per le prossime settimane.

Un “ulteriore incredibile ritardo”. Così Arcuri, commentando la decisione di Pfizer di ritardare la consegna delle dosi. Per far fronte alla nuova situazione ci sarà una riunione con le regioni, che hanno già scritto al commissario chiedendo in intervento. Una delle ipotesi sul tavolo è quella di mettere a punto una sorta di ‘meccanismo di solidarietà‘ in base al quale chi ha più dosi nei magazzini le darebbe alle regioni che ne hanno meno e che devono fare i richiami.

Il ritardo potrebbe rallentare l’avvio della fase 2 della campagna. L’obiettivo principale resta l’immunizzazione totale da garantire agli anziani over-80, al personale sanitario, ai 400mila pazienti oncologici, ematologici e cardiologici, agli ospiti delle Rsa,

Intanto sono 8.824 i test (molecolari e antigenici) positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono state 377. Lunedì i positivi erano stati 12.415 e i morti lo stesso numero, 377. In totale i casi da inizio epidemia sono stati 2.390.101, le vittime 82.554. Gli attualmente positivi sono 547.058 (-6.316 rispetto a ieri), i guariti e i dimessi 1.760.489 (+14.763), in isolamento domiciliare ci sono 521.630 persone (-6.484).