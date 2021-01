Prima colazione, ecco i menu approvati dagli esperti

La prima colazione, si sa, fra i tre principali, è il pasto più importante. Ecco quindi i menu approvati dagli esperti per un inizio giornata equilibrato.

Se siete amanti della tradizione, un menù classico può essere composto da latte parzialmente scremato (250 ml) con cacao amaro (5 g), frollini (40 g) e una mela, per 411 kcal complessive. In alternativa, potete concedervi un bicchiere di latte non scremato, uno yogurt intero, frutta fresca (150 g) e una fettina di ciambellone. Avrete così assunto 498 kcal.

Oppure potete optare per latte parzialmente scremato (250 ml), un caffè, pane (80 gr) e crema spalmabile alla nocciola (non più di 30 gr). In questo caso le chilocalorie saranno 494.

Siete, invece, per una colazione a base di cereali integrali? Portate in tavola una tazza di latte parzialmente scremato con cacao in polvere (5 g), cereali integrali (40 g) e frutta fresca (150 g), per 319 kcal complessive. Oppure 2 vasetti di yogurt intero, un caffè, una porzione di fette biscottate integrali con marmellata (20 g) e frutta fresca, per 373 kcal totali.

Se amate la frutta secca la vostra colazione può comprendere un vasetto di yogurt intero, biscotti con frutta secca (40 g), frutta secca in guscio (20 g) e frutta fresca (150 g), per un totale di 437 kcal.

In alternativa potete consumare un vasetto di yogurt magro, cereali (30g), frutta secca in guscio (30 g) e frutta fresca (150 g). In questo caso, però, si consiglia di integrare a metà mattinata con yogurt, cappuccino o latte macchiato.

Tutti quelli che amano le colazioni salate possono invece concedersi una tazza di latte intero, un caffè, una spremuta e un toast leggero, fatto con 40 g di pancarré, 20g di prosciutto cotto magro e una sottiletta.

Il latte, in questo caso, può essere sostituito con caffè o tè, accompagnati da pane integrale (100 g), un etto di ricotta, 2 noci e una porzione di frutta fresca.

Fonte: Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione (SISA).