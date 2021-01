Problemi di digestione? ecco le tisane che aiutano a digerire

Acidità e bruciore di stomaco, così come stitichezza e gonfiore, sono disturbi molto comuni, che possono causare fastidi in particolar modo dopo i pasti, durante il processo digestivo. La cattiva digestione può essere dovuta ad un’alimentazione scorretta, allo stress, ad una cattiva masticazione o semplicemente ad un pasto più abbondante del solito.

Scopriamo insieme quali sono le migliori tisane per digerire bene.

Tisana alla camomilla

Uno studio pubblicato sull’Iranian Journal of Pharmaceutical Research ha evidenziato la capacità di ridurre le secrezioni acide dello stomaco e di contrastare le ulcere gastriche.

Tisana all’ibisco

Apprezzata per il sapore deciso, ha effetti antivirali, contrasta l’ipertensione, ha poteri antiossidanti ed è, non in ultimo, alleata della digestione; attenzione, però, alle eventuali interazioni con alcuni farmaci!

Tisana alla salvia

Diverse ricerche hanno dimostrato la sua efficacia nel migliorare le funzionalità cognitive e nel ridurre il rischio di sviluppare l’Alzheimer, ma anche nel tener a bada i sintomi in chi soffre già della malattia; inoltre, ha effetti positivi su umore, memoria e processo digestivo.

Tisana alla rosa canina

Ricca di vitamina C, ha proprietà antinfiammatorie ed è utile nel ridurre il dolore in chi soffre di artrite reumatoide. Secondo uno studio pubblicato su Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, poi, aiuta a tenere sotto controllo il peso, riducendo il grasso viscerale!

Tisana all’echinacea

Vari studi hanno evidenziato correlazione fra l’assunzione di echinacea ed la riduzione dei sintomi nelle malattie da raffreddamento; ma non è tutto: bere una buona tisana calda, oltre ad alleviare mal di gola e naso chiuso, dà una mano ad “alleggerire” lo stomaco!

Tisana allo zenzero

È uno dei rimedi naturali più famosi per i problemi digestivi. È ottima per ridurre la nausea (anche in gravidanza) e per alleviare dolore e gonfiore addominali. Inoltre, secondo il Journal of Alternative and Complementary Medicine, è un toccasana contro i dolori mestruali. La sua efficacia è risultata essere pari a quella dell’ibuprofene!