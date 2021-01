Renzi: “Cambio governo non mi interessa, approviamo il Recovery, ma spendiamo bene soldi”

“Approviamo questo benedetto Recovery, che sono in larga parte prestiti e vanno spesi per creare posti di lavoro, per dare soldi alla sanità”. Dopo settimane di tensioni arriva il via libera di Matteo Renzi al Recovery Plan. Il leader di Italia viva, in un’intervista a Rtl 102.5, sulla tenuta dell’esecutivo poi aggiunge: “A me del cambio di governo interessa zero. Il problema non è come si cambia il governo, ma come si affronta questa pandemia”.

Renzi, parlando del Recovery, ha spiegato: “Il 22 luglio ho detto spendiamo soldi, se qualcuno mi dice ‘facciamo veloci’ io dico ‘corri, presenti questo Recovery, e usiamolo ma in cose utili”. “Il presidente della Repubblica – ha aggiunto il leader di Iv – ha detto cose che tutti noi condividiamo. Suggerisco di non tirare per la giacchetta il presidente della Repubblica, lui è un arbitro e non si mette a dire a un dirigente politico cosa deve fare. Nella sostanza, comunque, approviamo questo benedetto Recovery”.

“Non ci frega nulla delle poltrone”

Il leader di Iv, spiegando di essere più interessato alla gestone della pandemia di Covid che alle sorti dell’esecutivo, aggiunge: “Io sono antipatico, non guardate me, ma guardiamo la sostanza. Noi abbiamo il maggior numero di morti, il peggior livello di Pil e il Paese che ha fatto le chiusure più toste, io dico non buttiamo via i soldi che abbiamo. Non ci frega nulla delle poltrone, ma non si buttino via i soldi che non torneranno mai più. O li spendiamo bene o spendeteli senza di noi. Io voglio avere la coscienza a posto”.

“Salvini e Grillo non vogliono il Mes perché ce l’hanno con l’Ue “

Intervenendo poi sul Mes, Renzi accusa: “Salvini e Grillo non vogliono il Mes perché ce l’ hanno con l’Ue, io penso che l’Ue ci ha salvato, ma se non prendi quei soldi mi dici dove li prendi? Ora l’Ue ce li fa spendere quando io ero premier non ce li faceva spendere”.