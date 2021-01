Vaccino Covid, Arcuri: dosi solo per metà degli italiani

“Non abbiamo tutti i vaccini che vorremmo”. Lo ha dichiarato Domenico Arcuri, intervenendo nel talk show Mezz’ora in più di Lucia Annunziata su Rai 3.”L’Unione europea ha autorizzato per ora quelli di Pfizer e di Moderna. L’Italia avrà 60 milioni di dosi nel corso dell’anno da questi due, vaccinando 30 milioni di italiani“, circa la metà della popolazione. Il commissario straordinario per l’attuazione delle misure anti Covid ha spiegato tuttavia che potrebbe essere possibile comunque raggiungere l’immunità di gregge.

“Se verranno autorizzati almeno due degli altri quattro vaccini, quello di AstraZeneca e quello di Johnson & Johnson, riusciremo a raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Mi aspetto che l’Agenzia europea del farmaco non perda tempo, ma anche che non autorizzi mai l’immissione in commercio di un vaccino che non abbia le caratteristiche di sicurezza”.

Covid, Arcuri: “Il vaccino è un’arma, ma dobbiamo fare attenzione”

Il vaccino “è l’arma in più di cui disponiamo ma dobbiamo fare ancora la raccomandazione di continuare con la prudenza, la cautela, la responsabilità e la pazienza”, ha sottolineato Domenico Arcuri, annunciando che sono state vaccinate 600 mila persone in 10 giorni. “Iniziamo a vedere la fine del tunnel. Siamo in una condizione meno drammatica di sei o sette mesi fa, in cui combattevamo senza le stesse armi e senza intravedere uno spiraglio di luce“.

Covid, Arcuri spiega di cosa ha bisogno la campagna vaccinale

“Al crescere del numero di persone vaccinate si alzerà la barriera alla moltiplicazione dei contagi”, ha dichiarato ancora il commissario per l’emergenza Covid su Rai 3, evidenziando i fattori che determineranno il successo della campagna vaccinale. Ovvero “i vaccini, e noi non ne produciamo”, dunque “un piano logisitco–organizzativo che porti tutti i vaccini che arrivano in Italia al maggior numero possibile di persone nel minor tempo possibile”. E, in ultima analisi, “serve che i vaccini vengano poi somministrati, e mi sembra che regioni e province autonome lo stiano facendo”.