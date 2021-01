Vaccino Covid, Arcuri: “Il ritardo prosegue”. La situazione

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla questione delle dosi di vaccini anti coronavirus disponibili in Italia. Queste le sue parole: “Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo prosegue“.

Ancora Arcuri: “A causa dei ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, l’Italia è passata da una media di 80mila persone vaccinate al giorno, con una punta di 92mila, a una media di 28mila al giorno”. Poi ha aggiunto: “I ritardi hanno rallentato significativamente la campagna vaccinale”.

Il Commissario ha spiegato: “Questa è la conseguenza della necessità di tenere nei magazzini le dosi che servono per i richiami”.

Nel corso della conferenza stampa, Arcuri ha anche detto: “Abbiamo condiviso con le Regioni i criteri che siamo stati costretti a mettere in campo per porre riparo sui ritardi nell’arrivo delle dosi”.

In un altro passaggio, ha affermato: “La nostra campagna rallenta per mancanza della materia prima: se ci sono meno vaccini nel momento in cui inizia la necessità di somministrare la seconda dose, gran parte di essa serve per la seconda dose e ne restano di meno per vaccinate categorie di persone destinate alla prima sessione di somministrazione”.

Ancora Arcuri: “Aspettiamo con ansia le determinazioni che l’Ema porrà in essere sull’immissione in commercio di AstraZeneca e di capire se l’immissione in commercio avverrà senza condizioni o con qualche condizione”.

“Dalla prossima settimana – ha detto ancora il Commissario straordinario per l’emergenza Covid – arriveranno nelle regioni i primi 2.679 medici e infermieri che hanno partecipato al bando. Al momento sono 20.795 le candidature già vagliate. I primi medici e infermieri sono stati sottoposti a una valutazione -e sono idonei a partire. Dalla prossima settimana invieremo sui territori questi medici e infermieri per rafforzare la capacità di somministrare”.

La chiosa finale: “È stata pubblicata la gara per la realizzazione dei padiglioni temporanei per la vaccinazione di massa, le ‘primule‘ progettate dall’architetto Stefano Boeri. Lavoreremo per iniziare anche la realizzazione di queste strutture temporanee per essere pronti a iniziare, speriamo presto, la campagna di vaccinazione di massa”.