Vaccino Moderna, come funzione e gli effetti collaterali per gravità

Il nuovo vaccino di Moderna sbarca anche in Italia: come funziona, a chi si somministra, effetti collaterali e presunti pericoli per la salute. Considerato che questo tipo di vaccino, come quello di Pfizer/BioNTech, è a base mRNA e cioè non contiene il virus, non può provocare la Covid-19, malattia causata dal Coronavirus.

Come funziona il vaccino Moderna

Il vaccino è in grado di stimolare il sistema immunitario, inducendo l’organismo a produrre una protezione, gli anticorpi, contro il virus.

Utilizza una sostanza chiamata acido ribonucleico messaggero (mRNA) per trasportare una serie di istruzioni che le cellule del corpo possono utilizzare per creare la proteina spike presente anche sul virus. Le cellule producono quindi anticorpi contro la proteina spike per contribuire a combattere il virus.

Come tutti i medicinali, questo vaccino, che è importantissimo fare per raggiungere l’immunità di gregge, può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Tutte le info utili su dosi, tempi e immunità le trovate qui.

Vaccino Moderna, effetti collaterali gravi

Moderna precisa nel suo bugiardino che ci sono dei casi in cui è necessario rivolgersi immediatamente al medico.

E’ assolutamente necessario rivolgersi urgentemente a un medico se dopo aver fatto il vaccino si manifesta uno qualsiasi di questi segni e sintomi di una reazione allergica:

sensazione di svenimento o stordimento

alterazioni del battito cardiaco;

respiro affannoso;

respiro sibilante;

gonfiore della lingua, del viso o della gola;

orticaria o eruzione cutanea;

nausea o vomito;

dolore allo stomaco.

Bisogna rivolgersi al medico o all’infermiere anche se dovesse manifestarsi qualsiasi altro effetto indesiderato. Eccoli.

Vaccino Moderna, effetti collaterali molto comuni

Gli effetti collaterali molto comuni possono interessare più di 1 persona su 10 e sono:

gonfiore sotto le ascelle

mal di testa

nausea

vomito

dolore ai muscoli, alle articolazioni e rigidezza

dolore o gonfiore in corrispondenza del sito di iniezione

sensazione di estrema stanchezza

brividi

febbre

Vaccino Moderna, effetti collaterali comuni

Gli effetti collaterali comuni possono interessare fino a 1 persona su 10:

eruzione cutanea

eruzione cutanea, arrossamento o orticaria in corrispondenza del sito di iniezione

Vaccino Moderna, effetti collaterali non comuni

Gli effetti collaterali non comuni possono interessare fino a 1 persona su 100:

prurito in corrispondenza del sito di iniezione

Vaccino Moderna, effetti collaterali rari

Gli effetti collaterali rari possono interessare fino a 1 persona su 1000:

paralisi flaccida facciale monolaterale temporanea: la cosiddetta paralisi di Bell

gonfiore del viso: può manifestarsi gonfiore del viso nei pazienti che si sono precedentemente sottoposti a iniezioni cosmetiche facciali

Vaccino Moderna, effetti collaterali non noti

Gli effetti collaterali con una frequenza non nota sono:

reazioni allergiche gravi: la cosiddetta anafilassi

ipersensibilità

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche eventualmente non elencato nel foglietto illustrativo ufficiale, è necessario rivolgersi al medico, al farmacista o all’infermiere.

Si possono anche segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione indicando gli effetti indesiderati, cosa che può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza del vaccino.