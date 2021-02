Addio mascherine? Ecco quando sarà possibile

Gi italiani dovranno convivere con le mascherine ancora per un po’. A dirlo, intervistato dal Corriere della Sera, è il componente del Cts Sergio Iavicoli. Quest’ultimo, che mette a punto i protocolli del Comitato, non ha avuto dubbi: “Addio alle mascherine solo con l’immunità di gregge”.

Con la campagna vaccinale in pieno svolgimento, Iavicoli si è sbilanciato sui prossimi mesi: “Se staremo ancora in queste condizioni tra un anno dipenderà dalla campagna e se tutti rispetteremo le regole potendo raggiungere i parametri da zona bianca che darebbero comunque maggiori libertà”.

Il direttore del dipartimento Medicina dell’Inail, per quanto riguarda le protezioni individuali, ha poi spiegato: “È come la scorsa estate, dove comunque si è tornati a una vita abbastanza normale. L’importante è che non ci siano gli stessi eccessi che hanno portato conseguenze tragiche”.

“Il Cts fa i protocolli ma poi la sintesi economica e sociale la devono fare i politici. L’importante è rendersi conto delle conseguenze sulla circolazione del virus. Bisogna tenere sotto controllo tre parametri. Il primo è sulla contagiosità. È evidente che un dentista avrà un rischio altissimo nel contatto con un positivo rispetto a un lavoratore di altro tipo” ha concluso Iavicoli.