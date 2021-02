Allergene non dichiarato, ministero della Salute richiama integratore alimentare

il ministero della Salute, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto dell’integratore alimentare CHOLKUR ADVANCE per una contaminazione da soia, un allergene. Il prodotto, è venduto in confezioni da 550 mg da 30 compresse con il lotto 0599 e la data di scadenza del 09/2023.

L’integratore alimentare richiamato è stato prodotto da GRICAR CHEMICAL SRL in Provincia di Monza e della Brianza nello stabilimento di Brugherio alla via San Giuseppe 18/20. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda ai soggetti allergici alla soia di non consumare il lotto oggetto di richiamo e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il prodotto in questione è sicuro per i consumatori che non soffrono di allergia alla soia.

Tuttavia va detto che l’autorità, in questo caso il Ministero della Salute, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.