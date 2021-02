Biden al G7, 4 miliardi per piano globale vaccinazione

Il presidente americano Joe Biden nelle prossime ore si impegnerà con i leader del G7 a stanziare 4 miliardi di dollari per il programma di vaccinazione globale contro il Covid. Lo rende noto la Casa Bianca.

Continua intanto a correre l’epidemia di coronavirus in Brasile, dove si sono superati i 10 milioni di contagi e da 28 giorni consecutivi la media giornaliera delle vittime è stabilmente oltre i mille. Nelle ultime 24 ore, sono 1.367 i morti di Covid-19 e 51.879 i contagi registrati nel Paese sudamericano. I casi accertati dall’inizio della pandemia sono 10.030.626 e le vittime ufficiali sono invece 243.457.

Campagna di vaccinazione

Biden proporrà un maggiore impegno nel sostegno ai piani dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) per una più equa distribuzione dei vaccini. Washington metterà sul piatto $4 miliardi per finanziare il programma COVAX dell’Oms per sostenere le vaccinazioni dei Paesi più poveri.

Da parte sua Johnson chiederà di accelerare i tempi per lo sviluppo dei vaccini da 300 a 100 giorni. La Gran Bretagna, che ha promesso 548 milioni di sterline al programma COVAX, chiederà ad altri partner del G7 di dare di più.