Casalino dalla Gruber: ecco cosa ha detto del futuro di Conte

Mario Draghi “persona di alto profilo”, Giuseppe Conte “diverso da tutti gli altri leader”, Alessandro Di Battista “un amico a cui chiedo di riflettere”, Matteo Renzi autore di attacchi che valgono “una medaglia”. Rocco Casalino, portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde alle domande di Lilli Gruber a Otto e mezzo.

“Il presidente Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell’Italia gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po’ fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un’immagine litigiosa del governo: ogni forza politica infatti cerca di smarcarsi dagli altri. Se Draghi comunicasse di più, toglierebbe spazio agli altri leader politici”, ha detto Casalino.

Casalino ha parlato del futuro di Conte. “Non sarebbe male se ci fosse un intreccio tra il M5S e Conte, è una mia opinione. Gliel’ho detto? Sì, con una certa insistenza. È uscito da Palazzo Chigi due giorni fa, ho visto una commozione che a detta dei commessi non c’era stata in passato. Conte ha questo dono, arriva al cuore delle persone. Conte ha alcune peculiarità che lo rendono diverso da tutti gli altri leader. Non credo che gli italiani lo dimenticheranno presto, ma penso che debba decidere cosa fare. Ma lui invece ha le sue strategie e credo che adesso torni a Firenze a insegnare. Non so cosa farà lui in futuro. Non riesco a immaginare che il paese debba fare a meno di una personalità straordinaria come Conte.