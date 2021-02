Covid, allarme variante inglese: altre due zone rosse in Italia

La variante inglese continua a colpire in Italia. La Regione Lazio sta per emanare due ordinanze per disporre due zone rosse in seguito all’alta incidenza di casi: i comuni coinvolti sono quelli di Colleferro e Carpineto Romano, in provincia di Roma. Nel Lazio la zona rossa è già stata attivata per Roccagorga in provincia di Latina.

“La Regione ci ha anticipato che firmerà l’ordinanza di zona rossa per in nostro comune e che, probabilmente, entrerà in vigore dalla serata”, ha detto Stefano Cacciotti, sindaco di Carpineto Romano, ai microfoni dell’Agi.

Il suo omologo di Colleferro, Pierluigi Sanna, ai microfoni dell’Adnkronos ha invece dichiarato: “Sto attendendo comunicazioni ufficiali sui dati che ancora non ho. Intanto ho convocato il Coc alle 15,30, i capigruppo alle 17 e ho vigili urbani e protocollo aperti nell’attesa dell’arrivo di eventuali ordinanze. Veniamo da un anno difficile, quindi siamo molto temprati. C’è preoccupazione ma la macchina è pronta, basta soltanto che ci arrivino chiare linee guida e noi le applichiamo”.

Covid, allarme variante inglese: l’annuncio del Comune di Colleferro

Su Facebook, il Comune di Colleferro ha annunciato che il sindaco, Pierluigi Sanna, ha convocato una riunione del Centro operativo comunale con le massime autorità cittadine per approfondire il dato di crescita esponenziale dei contagi e la probabile presenza in città della variante inglese.

Covid, allarme variante inglese: l’annuncio del Comune di Carpineto

Sempre su Facebook, il Comune di Carpineto ha annunciato che il sindaco, Stefano Cacciotti, ha convocato il Centro Operativo Comunale e i consiglieri comunali in videoconferenza per discutere del notevole aumento del numero dei contagi e la presenza della variante inglese.