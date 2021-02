Covid, impennata di contagi in Lombardia: le province più colpite

Torna l’allerta in Lombardia, dopo l’istituzione della zona arancione “rafforzata” in alcune aree e il probabile ritorno in zona arancione per tutta la regione dalla settimana prossima. A mettere in allarme le autorità sanitarie è l’improvviso balzo di contagi registrato il 25 febbraio: 4.243 nuovi casi in un solo giorno. Da lunedì 22 febbraio l’incremento di casi è stato costante e repentino (1.491, 2.480, 3.310, e infine 4.243); aumenti significativi, seppur meno improvvisi, si sono registrati anche in Campania (2.385), Emilia-Romagna (2.090).

Covid, la situazione in Lombardia: le province più colpite

Per la Lombardia, si tratta dell’incremento più alto registrato nel 2021: era infatti dal 4 dicembre 2020 che la regione non registrava un incremento di casi superiore ai 4.000 al giorno. Il tasso di positività (persone positive su tamponi effettuati) sale all’8,2%, ma resta stabile il numero di decessi giornalieri (44).

Desta qualche preoccupazione la diffusione delle nuove varianti: per la provincia di Brescia si è parlato già di terza ondata (l’incremento del 25 febbraio è di 973 casi, quello del giorno prima 901).

Sale l’allerta anche per la provincia di Milano che registra l’incremento più alto (1.072), ma anche per l’area metropolitana di Milano (con 409 nuovi casi), dove l’indice Rt “è passato a 1.16, in costante crescita ormai da diversi giorni, con una situazione soprattutto all’interno delle scuole preoccupante”, ha detto a SkyTg24 il direttore generale dell’Ats Milano Walter Bergamaschi.

Covid Lombardia, la situazione provincia per provincia

Questi sono gli incrementi, provincia per provincia, in Lombardia, sulla base dei dati del bollettino del 25 febbraio: