Venerdì il governo si riunirà per pianificare nuove misure restrittive e per decidere con quali strumenti gestire l’epidemia da coronavirus dopo la scadenza del Dpcm del 5 marzo. La prevalenza delle variante inglese in Italia è attestata al 18% dei casi, ma gli esperti temono che questa percentuale sia sottostimata e che la diffusione della mutazione, così come quella sudafricana e brasiliana, possa fare risalire la curva dei contagi fino a a portare ad una nuova terza ondata. In attesa del monitoraggio settimanale, la previsione, come riporta il Corriere della Sera, è che molte Regioni finiscano in zona arancione e che vengano istituiti diversi lockdown locali.

Covid, Regioni in zona arancione: quali rischiano

Le nuove ordinanze che potrebbero sancire lo scatto di fascia dovrebbero riguardare Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte, alle quali potrebbero aggiungersi in zona arancione Basilicata e Molise. In bilico anche la Lombardia.

Covid, lo scenario dell’epidemia: i lockdown mirati

Sarà aumentato anche il ricorso a lockdown “in zona rossa” mirati: dopo Pescara e Ancona altre città rischiano di essere chiuse. Sindaci e governatori hanno ricevuto indicazioni di serrare anche i centri confinanti a quelli dove si riscontra una maggiore incidenza delle varianti. Nei comuni interessati da queste misure sarà imposto la limitazione degli spostamenti, tranne che per motivi di necessità e urgenza.

Nella riunione prevista per il fine settimana il premier Mario Draghi, i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini si incontreranno per analizzare sulla base dei dati del monitoraggio settimanale e decidere come procedere. Allo studio anche un possibile cambiamento dei criteri a partire dai quali stabilire i colori delle regioni con l’inserimento anche del tasso di incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti.