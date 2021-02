Covid, Rt oltre l’1 in 10 Regioni: 5 rischiano il cambio colore

Covid, l’indice Rt medio in Italia si mantiene stabile a 0,99. Tuttavia in 10 Regioni l’indice di contagio ha già oltrepassato quota 1. Lo riferisce l’Istituto Superiore di Sanità. I dati hanno spinto la Cabina di Regia tra Ministero della Salute e Iss a inserire nel report settimanale il suggerimento di una “necessità di ulteriori urgenti misure di mitigazione”. Misure che devono interessare sia il territorio nazionale sia, a carattere di contenimento, quelle “aree a maggiore diffusione”. L’obbiettivo resta quello di scongiurare un sovraccarico dei servizi sanitari.

Il report evidenzia che la stretta su nuove misure va effettuata “alla luce dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano”. Nel monitoraggio viene inoltre rimarcato che l’età mediana dei casi diagnosticati di coronavirus è diminuita a 44 anni.

“È fondamentale — sottolinea l’Iss — che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”.

Regioni, zone rosse e arancioni: le aree che rischiano il cambio di colore

In base agli ultimi dati relativi all’epidemia di coronavirus, le Regioni che dovrebbero finire dalla zona gialla a quella arancione sono la Lombardia, il Piemonte e le Marche. Rischio zona rossa per la Basilicata e per il Molise. A riferirlo è l’Adnkronos, dopo la fine della riunione della cabina di regia sull’aggiornamento settimanale. Il Molise, in particolare ha chiesto di poter andare in zona rossa, vista la situazione di crescita dei casi. La Liguria invece con due settimane consecutive di dati da giallo dovrebbe lasciare l’arancione. Infine la Sardegna ha tutte le carte in regola per diventare la prima regione d’Italia ad approdare in zona bianca.