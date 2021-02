Covid, trovata la cura: Cos’è e come funziona il farmaco Exo-Cd24

Si chiama Exo-Cd24 e potrebbe sconfiggere il Covid, o almeno dare un contributo fondamentale alla lotta contro il coronavirus. È il primo farmaco, ancora in fase sperimentale, che sembrerebbe funzionare contro l’infezione. Finora è stato testato all’Ichilov Medical Center di Tel Aviv su 30 pazienti positivi, riportando un tasso di successo pari al 96%.

Se EXO-CD24 potrà effettivamente aiutare la maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus a riprendersi entro cinque giorni, non servirà solo a curare il Covid-19 e a salvare più vite. Completerebbe i vaccini e aiuterebbe ad affrontare le mutazioni. Il farmaco ha lo scopo di calmare la risposta immunitaria che può essere mortale nel Covid-19 (la cosiddetta “tempesta di citochine”) e dovrebbe avere lo stesso effetto indipendentemente da come si evolve SARS-CoV-2.

Exo-Cd24 efficace sul 96% dei pazienti: i dati raccolti in Israele

Ben 29 pazienti sui 30 sottoposti alla sperimentazione avrebbero mostrato un netto miglioramento del quadro nell’arco di 48 ore, venendo dimessi dall’ospedale pochi giorno dopo. Anche l’ultimo paziente è guarito, ma i sintomi si sono alleviati in arco temporale più lungo.

Coronavirus: come funziona il farmaco “miracoloso” Exo-Cd24

L’ideatore dell’Exo-Cd24, Nardir Arber, lo ha definito come “efficace e poco costoso“. Come riporta Il Messaggero, questo interviene sulla tempesta di citochine, una reazione immunitaria potenzialmente letale che fa seguito all’infezione. Secondo gli studiosi sarebbe la vera responsabile dei decessi da Covid.

Il nuovo farmaco blocca questo processo, impedendo lo sviluppo della sindrome infiammatoria sistemica, che spesso si rivela fatale per i pazienti già compromessi.

L’Exo-Cd24 utilizza a questo scopo gli esosomi, particelle a forma di sacche che trasportano materiali alle cellule, per fornire ai polmoni la proteina Cd24. Il medicinale viene somministrato una volta al giorno per cinque giorni per inalazione, con una procedura che richiede pochi minuti.

In questo modo il preparato raggiungere direttamente i polmoni. Grazie alla somministrazione locale, assicurano i medici israeliani, non ci sarebbero effetti collaterali.

“Questa proteina si trova sulla superficie delle cellule e ha un ruolo noto e importante nella regolazione del sistema immunitario, aiutando a calmare il sistema e frenare la tempesta”, ha spiegato Shiran Shapira, tra gli autori dello studio, come riporta Il Messaggero.

Roni Gamzu, direttore del centro di ricerca Ichilov e capo del corrispettivo in Israele del nostro Comitato tecnico scientifico, ha dichiarato che si tratta di una svolta “eccellente” nella lotta al coronavirus. “A Ichilov siamo tra i leader mondiali nella ricerca della cura per l’orribile epidemia. I risultati della sperimentazione di fase 1 sono eccellenti e ci danno fiducia”, ha spiegato.