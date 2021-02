Covid, un green pass per i vaccinati in Israele: cos’e e come funziona

Molte attività in Israele saranno aperte solo per chi si è vaccinato contro il COVID19 o con test virale negativo; un app e certificati con codici a barre garantiranno l’accesso solo agli autorizzati

Con la riapertura dei negozi, palestre, hotel e altri luoghi a partire dalla prossima settimana, gli israeliani dovranno dimostrare di essere stati vaccinati o guariti dal COVID19 prima di poter entrare nella maggior parte dei luoghi. Il commissario israeliano per la gestione del coronavirus, Nachman Ash, ha affermato che gli israeliani dovranno utilizzare un’app come prova o stampare certificati con codice a barre per dimostrare il loro stato. Secondo Channel 12, gli israeliani saranno in grado di scaricare l’app – che non è ancora attiva e funzionante – e inserire i propri dati personali e, entro un minuto, ricevere un’autorizzazione da sottoporre all’ingresso e che il personale può scansionare.

Chi non ha uno smartphone – soprattutto tra le comunità ultra ortodosse – potrà stampare un certificato con un codice a barre che può essere scannerizzato anche all’ingresso dei siti. Le autorità sperano che il codice a barre sarà sufficiente per scoraggiare i falsi. Tuttavia, Ash ha detto che chiunque ottenga l’accesso non autorizzato alle aree riservate e agli eventi sarà soggetto a conseguenze penali.

Channel 12 ha affermato che il Ministero della Salute sta ancora discutendo su quali “conseguenze” saranno attribuite a coloro che tenteranno di eludere le regole, ma é probabile che chiunque falsifichi i certificati di “green pass” sarà perseguito penalmente. Il rapporto afferma che il ministero della Salute ha già scoperto diversi casi di israeliani che cercavano di evitare la vaccinazione fornendo risultati falsi per dimostrare che si erano ripresi dal virus. Alcuni di loro avevano acquistato in modo fraudolento documentazione all’estero, afferma il rapporto.

Chi arrivava dall’estero ha cercato di utilizzare la documentazione per uscire dalla quarantena obbligatoria a cui si sottopongono i nuovi arrivati. “Stiamo facendo di tutto per impedire che ciò accada e useremo tutti i mezzi a nostra disposizione contro i falsi”, ha detto a Channel 12. Ronni Berkowitz, della divisione di controllo del Ministero della Salute. “Queste persone stanno, alla fine, mettendo in pericolo tutti noi. Possono diffondere la malattia e anche introdurre nuove varianti “. I nuovi piani sono arrivati ​​lunedì dopo che i ministri del governo hanno approvato la riapertura di negozi, palestre, hotel e altri luoghi a partire da domenica prossima, in un grande allentamento delle misure di blocco radicali intese a rallentare la diffusione del COVID19.

I negozi su strada, i centri commerciali, i mercati, i musei e le biblioteche saranno aperti a tutti gli israeliani. Solo coloro che sono stati vaccinati o si sono ripresi dal COVID19 potranno utilizzare le palestre e partecipare a eventi sportivi e culturali, hotel e piscine. Il gabinetto del coronavirus ha anche approvato la riapertura delle sinagoghe in condizioni restrittive per le vacanze di Purim alla fine della prossima settimana, mentre respinge la decisione se consentire a tutti gli studenti di tornare a scuola in località con bassi tassi di infezione. Le decisioni arrivano in mezzo a un continuo calo dei tassi di morbilità, in particolare tra i gruppi ad alto rischio, grazie alla campagna di vaccinazione rapida di Israele.

Green pass, cos’è e come funziona

Per una serie di luoghi e attività, come luoghi di culto, palestre, hotel, piscine e eventi culturali, si potrà accedere solo se in possesso del green pass, il patentino di immunità che certifica la doppia vaccinazione.

Per accedere servirà il certificato, un codice di identificazione che va presentato all’ingresso attraverso una app o stampato su carta. Le varie strutture del Paese devono perciò dotarsi di strumentazioni per l’accertamento elettronico del codice a barre. A chi entra in questi luoghi senza green pass spetta una multa di circa 250 euro.

La “carta verde” dura sei mesi ed ha validità solo nel territorio di Israele. Ed è molto semplice da ottenere: basta andare sul sito dedicato ed inserire tutti dati necessari.

Il green pass servirà anche per i viaggi all’estero: il governo di Netanyahu ha recentemente firmato accordi con Grecia e Cipro per lo scambio di turisti immunizzati.

Covid, la situazione in Israele

In Israele sta per terminare il terzo lockdown disposto per far fronte alla pandemia. Nel Paese hanno ricevuto la prima dose del vaccino oltre 4 milioni di cittadini, quasi la metà del totale della popolazione residente (9 milioni).

Circa il 30% della popolazione, 2.762.000 persone, ha ricevuto anche la seconda dose. Per tutti loro, grazie al green pass, si prospetta ora un ritorno quasi alla normalità.

