Covid, via libera al vaccino monodose Johnson&Johnson: Biden esulta

La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato l’uso in emergenza del vaccino monodose della Johnson&Johnson, raccomandandolo per soggetti in età pari o superiore ai 18 anni. Lo riporta Tgcom24. Si tratta del terzo vaccino anti-Covid approvato negli Stati Uniti dopo quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna, ma differenza degli altri prodotti presenta alcuni vantaggi: innanzitutto non ha bisogno del richiamo e può essere conservato in normali frigoriferi.

Grande soddisfazione espressa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden che però ha subito esortato gli americani a non calare l’attenzione sull’epidemia da Covid-19.

“Questa è una fantastica notizia per tutti gli americani, nonché uno sviluppo incoraggiante nei nostri sforzi per porre fine alla crisi”, ha detto il capo della Casa Bianca in una nota, avvertendo che “non possiamo abbassare la guardia ora o dare per scontato che la vittoria sia inevitabile”

Il comitato dell’ente regolatorio americano ha votato all’unanimità il via libera al vaccino per ogni fascia di età superiore ai 18 anni. Il farmaco potrà essere conservato tra i 2 e gli 8 gradi centigradi e potrebbe potenzialmente rappresentare una svolta nella campagna vaccinale contro il coronavirus soprattutto per la sua caratteristica di essere monodose

Le evidenze scientifiche rivelano che una sola iniezione offre un livello di protezione pari all’85% contro le forme più gravi di Covid-19, mentre nella sperimentazione clinica si è registrare un’efficacia del 72%.