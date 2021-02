Cuore a rischio per chi salta la colazione, ecco perchè

Saltare regolarmente la colazione mette le persone a rischio di pressione alta, diabete, colesterolo alto, fattori che possono condurre a malattie cardiache.

Gli adulti di mezza età che saltano regolarmente la colazione mattutina hanno generalmente una concentrazione più alta di placche arteriose di chi si gode dei breakfast, sia sostanziosi che leggeri.

Le placche sono depositi di calcio e grassi nelle arterie che aumentano i rischi di arteriosclerosi e quindi di infarti e ictus. Lo afferma uno studio condotto da Jose Penalvo, della ‘Tufts University’s Friedman School of Nutrition Science’ di Boston, su un campione di 4.000 spagnoli tra i 40 ed i 54 anni d’età. Il 3% di loro saltava la colazione regolarmente, il 27% si godeva un breakfast sostanzioso – ossia assumeva il 20% delle calorie quotidiane la mattina presto – il 70% mangiava di norma un breakfast leggero.

I ricercatori hanno osservato le arterie dei partecipanti con le ecografie. Questi i risultati. Il 75% di chi saltava la colazione ha mostrato la presenza di placche arteriose, contro il 57% di chi mangiava parecchio ed il 64% di chi preferiva un breakfast leggero. Secondo Penalvo, non fare colazione la mattina avrebbe un effetto sul metabolismo degli zuccheri, sull’insulina e sull’ormone che regola l’appetito. L’indagine è pubblicata sul ‘Journal of the American College of Cardiology’.