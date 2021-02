Di Battista lascia il M5S: riceve tessera onoraria da Forza Nuova

Sui social, tutti parlano di Alessandro Di Battista. Il video messaggio con cui ha annunciato l’addio al Movimento 5 Stelle, in seguito al voto sulla piattaforma Rousseau che ha certificato il sostegno al nuovo governo guidato da Mario Draghi, è diventato virale in pochi minuti. Su Twitter, l’hashtag #DiBattista è tra i più usati in Italia. Ma l’illustre dissidente non è passato inosservato nemmeno ai politici: Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, ha comunicato di avergli fatto ricevere la tessera onoraria.

Di Battista lascia il M5S: riceve tessera onoraria da Roberto Fiore di Forza Nuova

L’annuncio è arrivato direttamente dal leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che in una nota ufficiale ha spiegato le motivazioni del conferimento della tessera onoraria ad Alessandro Di Battista. “La prima tessera onoraria di Forza Nuova del 2021 va al buon Di Battista – recita la nota, ripresa dall’Adnkronos -, che ha saputo dire ‘no’ all’ultimo trasformismo di Grillo“.

E ancora: “Bruxelles ed euro sono oggi gli assi portanti dell’ultima svolta grillina ed è positivo che vi sia chi dice no e poi ancora no”. “Tutti accettano il Recovery Fund – ha concluso Fiore – l’euro e la narrativa Covid 19 che ha portato, tra truffe e bugie, l’Italia a uno stato di prostrazione ai poteri forti mai raggiunto”.

Di Battista lascia il M5S: il sostegno di Giorgia Meloni

Sul tema è intervenuta anche Giorgia Meloni, ai microfoni di SkyTg24: “Non mi pare ci siano stati in questi anni punti di contatto con Di Battista, ma rispetto la sua posizione all’interno del Movimento”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

“Lui – ha aggiunto – si è battuto per il no, con un quesito normale probabilmente avrebbe anche vinto, perché il quesito su Rousseau era surreale e forzato, e giustamente con la vittoria del sì si è fatto da parte”.

Il Movimento 5 Stelle, secondo la Meloni, “ha messo alla prova i suoi eletti, i suoi sostenitori e militanti in questi anni. Avevano detto che non avrebbero fatto nessuna alleanza e alla fine l’unico partito con cui non si sono alleati è Fratelli d’Italia, ma per scelta nostra”.