Doppia mascherina sì o no? il CDC ha sciolto un dubbio che in molti avevano

Il CDC-Centers for Disease Control and Prevention americani hanno finalmente sciolto un dubbio che in molti avevano. Portare due mascherine sovrapposte ha senso? È meglio o peggio? Mentre all’inizio dell’emergenza sanitaria gli esperti avevano spiegato che non era più efficace averne due rispetto a una, e che anzi rischiava di essere peggio, ora l’evidenza ha dimostrato il contrario.

Negli ultimi mesi vediamo sempre più spesso anche personaggi famosi adottare questa tecnica. Dal consigliere della Casa Bianca, l’esperto Covid Anthony Fauci, al neo presidente Joe Biden al presidente francese Emmanuel Macron, solo per citare i più famosi, in tanti hanno esibito la doppia mascherina.

Il CDC ha scoperto che una mascherina in tessuto può essere sovrapposta a una mascherina chirurgica, formando una doppia mascherina, per avere una maggiore sicurezza. I CDC hanno riportato i risultati di un esperimento di laboratorio in cui sono state distanziate di circa 2 metri due teste artificiali, verificando quante particelle delle dimensioni del Coronavirus emesse da una sono state poi inalate dall’altra.

I ricercatori hanno scoperto che indossare una mascherina, chirurgica o di stoffa, blocca circa il 40% delle particelle dirette alla testa inalante. Con una mascherina di stoffa sopra una chirurgica, la percentuale sale all’80%. Quando entrambe le teste indossano doppia mascherina, si raggiunge il 95%.

Per ora, le autorità sanitarie Usa spiegano che il primo passo è convincere le persone a indossare almeno una mascherina e farlo correttamente. “La prima sfida è quella di ottenere che il maggior numero di persone indossi la mascherina. E poi aiutarle a ottenere il massimo beneficio da questo dispositivo di protezione” ha detto John Brooks dei Cdc.

Lo studio ha però qualche limite, per stessa ammissione degli scienziati: i ricercatori hanno utilizzato una sola marca di mascherine chirurgiche e un solo tipo di mascherina in tessuto, e non è chiaro se i risultati sarebbero stati gli stessi con altri marchi. Ma è pur vero che questa ricerca si aggiunge ad altre precedenti che giungono alla stessa conclusione, cioè che due mascherine sono meglio di una.

Attenzione però, perché non tutte le mascherine si prestano a questa sovrapposizione. Il CDC raccomanda di non combinare ad esempio due mascherine chirurgiche. Stesso discorso vale per le mascherine FFP2 o KN95 o per le FFP3, che vanno usate sempre singolarmente, e una volta sola.