Firenze, studente cade dal quarto piano durante una festa: morto

Uno studente di 21 anni, iscritto al Polimoda di Firenze ma originario di Monza, è morto nel capoluogo toscano la scorsa notte: intorno alle 3 è caduto dal quarto piano di un palazzo del centro, in via di Porta Rossa. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima si trovava a casa di altri studenti. Secondo quanto riportato dall’Ansa sarebbero in corso accertamenti per verificare la dinamica dei fatti da parte dei militari della Compagnia di Firenze, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale.

Firenze, cade dal quarto piano durante una festa: morto studente

Il 21enne sarebbe precipitato nel cortile interno da una finestra, morendo sul colpo. Al momento sarebbe escluso il coinvolgimento di altre persone nella caduta.