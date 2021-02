Governo Draghi, Ilaria Capua alla Salute? La frecciata di Galli

Mario Draghi ha accettato l’incarico con riserva di formare un nuovo governo, e subito si sono rincorse le prime voci sui possibili nuovi ministri. Dal momento che sarà un governo di natura prevalentemente tecnica, per alcuni ruoli verrà scelto un esperto in materia; nella situazione emergenziale che stiamo vivendo, uno dei dicasteri chiave è quello della Salute.

L’ipotesi di Ilaria Capua al ministero della Salute

Qualora non venga riconfermato il ministro Roberto Speranza, per il ministero della Salute si aprono diverse possibilità; una delle ipotesi avanzate in queste ore è che a ereditare il ruolo possa essere la virologa Ilaria Capua, una degli esperti più stimati che nell’ultimo anno di pandemia hanno raccontato e spiegato gli effetti del virus.

Ilaria Capua, tra le frecce al suo arco, avrebbe anche un’esperienza come parlamentare dal 2013 al 2016; un’esperienza terminata con le sue dimissioni per via di una vicenda giudiziaria da cui è stata prosciolta ma che ha segnato negativamente la sua vita politica.

Il commento di Massimo Galli

Sull’ipotesi di Ilaria Capua ministra della Salute è intervenuto il professor Massimo Galli durante la trasmissione radiofonica “The Breakfast Club” su Radio Capital: “Non la vedo assolutamente adatta per quel ruolo. Non ha nessunissima esperienza di sanità pubblica”. Quando è stato fatto notare a Galli che nemmeno il ministro Speranza aveva esperienza in sanità pubblica, Galli ha replicato: “Se si cerca il nome di un tecnico serve qualcuno competente in quell’ambito“.